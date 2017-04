Problemer for NRKs sakte-TV med reinsdyr

NRKs minutt for minutt-sending om rein er utsatt fordi dyrene ikke flytter på seg. I mellomtiden sitter 31 NRK-folk på Finnmarksvidda og venter på mildere vær.

Sendingen som skulle begynt på NRK2 fredag kveld, er foreløpig utsatt til søndag, skriver Aftenposten.

– Vi er litt spent. Hvis det går mange dager, så vet vi ikke helt, sier prosjektleder Per Inge Åsen til avisen.

31 NRK-folk på vidda



Flokken som NRK skal filme, kan ikke ta sjansen på å starte vårtrekket fra vidda ut til Kvaløya når snøen ligger hardpakket, ettersom dyrene da ikke har noe beite underveis.

De 31 produksjonsarbeiderne som sitter på vidda, venter derfor på høyere temperaturer og kram snø.

Når sendingen først begynner, skal den vare i seks døgn. Flokken som skal følges, består av over tusen dyr, ifølge NRK.

Har trent kamera-rein



Når den er i gang, vil NRK følge vandringen kontinuerlig på NRKs nett-TV (NRK TV).

Det vil de gjøre både med eget team – og med reinen selv i rollen som TV-fotografer. På sin Facebook-profil, opplyser NRKs distriktsdirektør, Grethe Gynnild-Johnsen, at to rein er blitt temmet og trent for oppgaven siden før jul. De skal bære kamerautstyr og vise vandringen fra reinens perspektiv.

I tillegg brukes droner for oversiktsbilder, men å få det tekniske til å fungere er en utfordring: TV-teamet er avhengig av oppholdsvær på vidda, og de opererer i store områder uten mobildekning. Siden satelittutstyr veier for mye, har rikskringkastningen måttet finne nye løsninger for å få sendt bildene videre.

Kilder: NTB/VG