NRK-veteran Steinar Mediaas er død: – Gjorde økonomi-stoff tilgjengelig

NRK-medarbeider Steinar Mediaas ble 70 år gammel. Han sovnet inn lørdag etter lengre tids sykdom.

Steinar Mediaas døde på Lovisenberg Hospice i Oslo lørdag kveld, etter lengre tids sykdom.

Mediaas' sønn, Lars Martin Mediaas, minnes faren på sin Facebook-side.

«Faren min sovnet fredfullt inn på Lovisenberg hospice i går. Han fikk kreft i 2013. Han har vært en stor inspirasjon, både jeg og alle mine søsken jobber med- og studerer fag som han har hatt et engasjement for. Alle er glade i ham, og vi kommer til å savne ham i mange diskusjoner, både i familiesamlinger og i hverdager. Hvil i fred, pappa.»

Mediaas kom til NRK i 1973, og var fra 2006 økonomiredaktør i NRK. De siste årene, fra 2006, var han kommentator.



Mangeårig programleder, valgekspert og NRK-medarbeider Geir Helljesen (77) beskriver Steinar Mediaas som en god kollega gjennom mange år.

– Han var en svært god kollega og god medarbeider for NRK. Han var opptatt av kollegene sine, sier Helljesen til VG.



Torp: – En av de modigste



Geir Helljesen fulgte nøye med på Mediaas' kamp for å få fortsette lengst mulig i NRK.

– Den kampen tapte han riktignok, men hadde det vært idag, hadde han nok fått fortsette, tror Helljesen.

Han mener et kjennetegn på Mediaas som journalist og kommentator var at han klarte å gjøre økonomi tilgjengelig og forståelig som stoffområde for mange.

En annen av Mediaas´mange kolleger i NRK, Ole Torp, må hente seg inn litt da VG overbringer det triste budskapet søndag kveld.

– Steinar var en av de tøffeste og modigste journalistene jeg visste om. Han våget å stå opp mot autoriteter, og var virkelig en av de beste journalistene NRK hadde, sier Torp til VG.

Torp mener i likhet med Geir Helljesen at Mediaas hadde et spesielt godt grep om å forklare vanskelig økonomisk stoff for andre.

– Fordømt hyggelig fyr



– Dessuten var han en så fordømt hyggelig fyr, raus og romslig, beskriver Torp, som var kollega av Mediaas gjennom mange år i Dagsrevyen og i NRK-huset på Marienlyst.

Han forteller også at Mediaas ble respektert for at han tok opp kampen for å få jobbe lengst mulig i NRK, selv om han hadde både medspillere og motstandere i den saken.

– Han turde å ta slike kamper. Det kjennetegnet Steinar, sier Torp.

Mediaas sluttet i NRK mot sin vilje da han fylte 67 år. NRK krevde at kommentatoren trakk seg fordi kanalens interne regel er at medarbeidere skal gå av med pensjon i en alder av 67, hvis de var ansatt etter 1993.

Mediaas klagde saken sin inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet, som mente han var blitt aldersdiskriminert. NRK gikk deretter til sak mot staten på grunn av ombudets avgjørelse, og vant i retten.