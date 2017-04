NRK-Knut Borge er død

Knut Borge døde natt til søndag etter lengre tids sykdom, opplyser familien til NRK.

Knut Borge * Borge er født 2. september 1949 i Bærum * Jobbet i VG mellom 1980–85 * Var i NRK som frilanser 1973–2012

Knut Borge har vært tilknyttet NRK siden 70-tallet og var blant annet kjent fra programmene Borgulfsen sammen med Torkjell Berulfsen.

Borge er av Norges mest profilerte jazz-journalister. På NRK har han blant annet ledet radioprogrammene «Bluesasylet» og «Studio Sokrates».

Han ledet også tv-sendingen av Spellemannsprisen flere ganger gjennom 90-årene.

Det siste Borge er kjent for er som programleder for «20 spørsmål». Borge var programleder i en årrekke, og ble knust over avskjeden med «20 spørsmål», da Tond Viggo Torgersen tok over som programleder i 2012.

Redaktør i Aftenposten, Harald Stanghelle, skriver på Twitter at han kommer til å savne Borge som han beskriver som et overflødighetshorn av jazz, kunnskap, humor og treffsikker verbalitet.

Tidligere programleder for Nytt på Nytt, Jon Almaas, har tidligere utnevnt Knut Borge som en av de morsomste gjestene han har hatt i programmet.

– Det er vanskelig å velge én gjest, men Knut Borge er på topplisten min. Han er en av de som kan si hva som helst og likevel få meg til å le. Han har en artig måte å snakke på, og jeg skulle ønske jeg kunne ha han ved siden av sengen min så han kunne snakke meg i søvn hver kveld, sa Almaas til VG i 2014.