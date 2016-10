NRK hadde trøbbel med å stille klokken

«Her er NRK Dagsnytt klokken fem...» Det var den ikke.

I natt stilte vi klokken én time tilbake. Det merket du kanskje da du våknet i dag og følte deg mer uthvilt.

Men klokkestillingen skaper også krøll og forvirring for mange. Da NRK Dagsnytt skulle lese nyhetene klokken fire sa programleder Haldor Asvall: «Her er NRK Dagsnytt klokken fem...». Altså én time frem - eller det klokken hadde vært hvis vi ikke hadde stilt den. (Her kan du høre sendingen.)



– Oi! Sa jeg feil nå? tenkte jeg. Da jeg gikk ut av studioet merket jeg at jeg hadde sagt feil. Jeg skjønner at folk ble forvirret, sier Dagsnytt-programleder Haldor Asvall (34) til VG.

Grunnen til at det ble feil er kombinasjon av nettverksfeil og journalistisk jobbing. I NRK har de superklokker som får signaler fra et atomurverk, slik at klokken alltid viser rett. Dette systemet var det en feil på i natt som gjorde at klokken bare fortsatte da den egentlig skulle vært stilt en time tilbake.

– Dette visste vi og vi leste det riktig tidspunkt klokken tre, men så brøt storbrannen ut i Kristiansand og vi jobbet alt vi kunne med det. I tillegg var det feil i oppleserstudioet slik at jeg måtte bytte studio 40 sekunder før jeg skulle på luften, forteller Asvall.

Den erfarne journalisten løp til nytt studio og så på klokken rett før han dro opp spaken slik han pleier. I kaoset glemte han at den ikke var stilt. Klokken 04.02 ble imidlertid signalfeil rettet, så da Halldor gikk ut av studioet igjen viste klokken riktig.

Statskanalens radionyheter går på lufta akkurat når sekundviseren er rett opp, og mange setter sin lit til at NRK-klokka går som den skal. Mange stiller til og med klokken etter Dagsnytt. Folk ringte til VG og fortalte om NRKs klokketabbe.

– Man kan fortsatt stille klokken etter Dagsnytt. Jeg skal aldri lese feil tidspunkt igjen. Det kan jeg garantere, sier Asvall.

I sine ti år som programleder har han kun holdt på å si feil én gang tidligere.

Husk: Nye telefoner og iPhone stiller seg selv. Hvis du stilte iPhonen din manuelt før du la deg risikerer du å komme for seint til avtaler i dag!