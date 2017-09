Moslet om Faten-saken: – Vi vil vise at Faten er noe mer enn en hijab

Etter at Faten Mahdi al-Hussaini (21) bar hijab under TV-programmet «Faten tar valget» har NRK mottatt 5577 klager. Nå behandles saken i Kringkastingsrådet.

Da NRK erklærte at programleder Faten Mahdi al-Hussaini skulle bære hijab under TV-serien «Faten tar valget» mottok Kringkastingsrådet – NRKs klageorgan for publikum, litt over 1000 klager på ett døgn.

Mahdi al-Hussaini undersøkte gjennom fem episoder det politiske landskapet i Norge, og endte serien med å lande på hvilket parti hun skulle stemme på i forkant av stortingsvalget 11. september.

Til sammen har Kringkastingsrådet mottatt 5577 klager knyttet opp mot programmet.

– Det er rekordmange, i alle fall når det gjelder klager som er kommet inn alt før programmet er vist sier leder for Kringkastingsrådet, Per Edgar Kokkvold, som leder møtet til NRK.

De fleste av klagene kom før serien i det hele tatt ble vist på TV, og etter at serien ble vist har klagestormen avtatt betraktelig.

– Fullstendig uakseptable ytringer



Nestleder i Kringkastingsrådet, Kjersti Thorbjørnsrud åpnet møtet i rådet med å understreke at majoriteten av klagene ikke var direkte truende.

Alle klagene har blitt gjennomgått av en ekstern gruppe med statsvitenskapsstudenter, som har sett på innhold og budskap i reaksjonene. Thorbjørnsrud begynte møtet med å støtte kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksens kommentar til de hatefulle ytringene Mahdi al-Hussaini mottok.

Eriksen gikk i august ut til Aftenposten og sa han ble opprørt og lei seg av klagestormen.

– Slike ytringer er fullstendig uakseptable. Minoritetsstemmer er ekstra utsatt. Når de utsettes for urimelige angrep, hets og hat er det veldig viktig at de har den støtten rundt seg, sa Thorbjørnsrud under møtet.

Flere politianmeldelser



– Vi har hatt trusler, vi har politianmeldt, og det pågår nå etterforskning uten at vi går dypere inn i det, uttalte kringkastingssjef Gjermund Eriksen torsdag morgen.

Mange av klagene sammenligner med en sak fra 2013 da nyhetsoppleser Siv Kristin Sællmann ble nektet å bruke kors.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har fått over 60 henvendelser om hijab-bruk i programmet, men mener at NRK ikke diskriminerer.

– Hijaben har en tung symbolverdi, politisk, ideologisk og religiøst. Det betyr ikke at alle som bærer dette plagget er ute etter å islamisere noe som helst. Det er heller ikke slik at alle muslimske kvinner bærer hijab. Man kunne inkludert en mer sekulær muslimsk kvinne som ikke bar hijab for å vise mangfoldet blant muslimske kvinner, sa samfunnsdebattanten Mahamoud Farahmand under møtet.

– En del av vår tid

Redaksjonssjef i NRK P3, Håkon Moslet, avsluttet innledningen med å støtte Fatens rolle i TV-serien.

– For oss har Faten en naturlig plass i vår have, hun er tross alt en skandinaver, for å sitere Karpe Diem. Vi vil vise at Faten er noe mer enn en hijab. Når hun står ute i skogen på øvelse med Garden og proklamerer sin kjærlighet til Norge er det kanskje med på å bekjempe noen fordommer, sa Moslet til salen.

Hvis Kringkastingsrådet kommer frem til at det er grunn til å kritisere NRK, betyr det likevel ikke at kvinner med hijab ikke lenger kan bli vist på skjermen.

– Om noen få år vil kanskje reaksjonene som kom i forkant av programmet være vanskelige å forstå. Faten er en del av vår tid, og hun bringer oss inn i vår tid. Hun har en selvfølgelig plass i vårt programtilbud, fastslo Moslet.

