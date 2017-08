Jon Gelius flytter tilbake til gamle barndomstrakter i Arendal

NRK-profil Jon Gelius (53) fortsetter i Dagsrevyen, men åpner for å etter hvert kutte sine bånd til Marienlyst.

Jon Gelius vokste opp i Arendal og ønsker seg tilbake til røttene.

Programlederen er mest kjent som anker på Dagsrevyen og tidligere USA-korrespondent for NRK. Agderposten skrev først om flytteplanene.

Gelius sier til VG at tidspunktet for flyttingen er litt tilfeldig. Han og konen fant drømmeboligen og sikret seg denne før den ble lagt ut på det åpne markedet. Boligen ble kjøpt på mandag.

Vil pendle til Oslo

På Facebook har lykkeønskningene strømmet inn.

Han har bodd lenge utenbys, men er hjemme nesten hver sommer. I tillegg har han ofte besøkt venner og familie i sørlandsbyen.

Gelius forteller at han vil pendle til Oslo, hvis det blir aktuelt. Men etter hvert åpner han for å kutte sine bånd til NRKs hovedsete på Marienlyst i Oslo.

– Det er flere folk som har klart å pendle mellom Sørlandet og Oslo, dessuten jobber jeg i en turnus, noe som gjør at jeg kan være litt begge steder. Men jeg kan nok ikke pendle i all fremtid, og er innstilt på å etter hvert kutte mine bånd til Marienlyst, sier han til VG.

TV-FJES: Dagsrevyen-ankeret Jon Gelius (53) flytter fra Oslo til sine hjemtrakter i Arendal. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Ny karriere?

Jon Gelius og konen har bodd 30 år i Oslo. Nå legges boligen ut for salg. For to år var eiendommen han nå flytter fra tema i en mye omtalt tvistesak, men salget og flyttingen til Arendal har ingen sammenheng med den saken.

Det er lysten til å vende hjem som er motivasjonen, sier Gelius.

Det nye drømmehuset i Arendal er en enebolig på Sankthansheia, med panoramautsikt over Tromøy, byfjorden og Hisøy - bare et steinkast fra hans barndomshjem. Planen er å feire jul i det nye huset.

Selv om flyttingen ikke endrer hans arbeidssituasjon, holder han døren på gløtt:

– Slik er det ikke jeg som bestemmer, men NRK Sørlandet er en attraktiv arbeidsplass. Er det noe ledig der kan det absolutt være interessant. Eller kanskje jeg skal bli turistsjef i Arendal slik som min far, fleiper Arendalspatrioten Gelius overfor VG.