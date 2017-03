Forfatter kritiserer NRK-reportasje om gjengkriminalitet

Adel Khan Farooq kritiserer NRK for dårlig kildearbeid – NRK svarer at Farooq krevde betaling da de spurte ham om å bidra i saken.

På lørdag publiserte NRK en reportasje om gjengkriminalitet i Oslo. Samme kveld ble det også hovedinnslaget på Dagsrevyen.

Etter innslaget reagerte journalist og forfatter Adel Khan Farooq.

Han ble selv spurt om å intervjues i forbindelse med reportasjen, men mener han ble valgt bort fordi han ikke ville gi uttalelsene NRK var ute etter.

– Jeg ble ringt for å kommentere saken som en ekspertkilde først. Ettersom jeg ikke var enig i at det svenske tilstander i Oslo, så spurte de om jeg kunne finne en kilde som mente dette. Da lo jeg. Deretter spurte de om jeg kunne hjelpe dem med å komme i kontakt med gjengmedlemmer, sier Farooq til VG.

Farooq reagerer på metodebruken til journalistene i NRK.

– Jeg mener det er dårlig journalistikk å aktivt søke etter mennesker som kan bekrefte en vinkling eller en påstand som man sitter på. En vinkling og problemstilling må forandre seg dynamisk ettersom man finner ut mer, sier Farooq til VG.

I et innlegg på Facebook kritiserer han reportasjen. Innlegget har fått mye oppmerksomhet og reportasjeredaktør i NRK nyheter Alexandra Beverfjord er blant dem som forsvarer innslaget.

REDAKTØR: Alexandra Haugland Beverfjord har vært reportasjeredaktør i NRK Nyheter siden 2013. Hun sier at NRK har gjort et omfattende journalistisk kildearbeid og sier at kritikken ikke er riktig. Foto: Vegard Grøtt/NTB scanpix

Ville ha betalt



Beverfjord kjenner seg ikke igjen i kritikken til Farooq.

– Det er ikke riktig det han skriver. Vi har ikke valgt han bort fordi vi ikke fikk det vi ville ha. Han ønsket å bli betalt for å være med som en del av researchfasen, og derfor ble han ikke valgt, sier redaktøren til VG.

Beverfjord sier at bakgrunnen for reportasjen var å se på gjengproblematikk og at det er kjent at ungdom slåss over narkotikasalget.

– Vi ønsket å se på situasjonen i sør og øst etter tips. Reportasjeteamet har intervjuet en rekke kilder fra ulikt holdt, blant annet politi, politikere, ungdom og folk med kjennskap til miljøene.

–Vi ønsket ikke å fremstille Oslo som Sverige, men retningen Oslo utvikler seg i. I saken kommer det frem at flere frykter at det skal utvikle seg til svenske tilstander i øst. Derfor er dette også med i dekningen, sier Beverfjord.

Kritisk til vinklingen



Adel Khan Farooq forklarer situasjonen annerledes.

– Det er for dumt at NRK bortforklarer og sier de aldri har bedt meg om å kommentere såkalte «svenske tilstander». Enten lyver NRK-ledelsen for å dekke over journalistens dårlige metoder, eller så lyver journalisten til sjefene sine. De prøver videre å diskreditere meg for å ha bedt om penger. Ja, jeg har bedt dem betale meg for utført arbeid. Jeg er en journalist, og lever av dette.

Farooq mener bestemt han ble valgt bort som kilde fordi han ikke ble med på den forhåndsbestemte vinklingen.

– Som seer kjenner jeg meg ikke igjen i beskrivelsen av reportasjen. Kildeeksperten som uttaler som om Oslo-øst er fra Nord i Oslo. De har heller ikke med Nordstrand i betraktningen som er en del av Oslo Øst. Hadde de hatt med det, så hadde statistikken blitt annerledes, sier Farooq.