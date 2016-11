Flere klager på Brennpunkt-dokumentar

Kringkastingsrådet har fått til sammen elleve klager på Brennpunkt-dokumentaren om Visjon Norge-sjef Jan Hanvold.

– Jeg er veldig takknemlig for at folk står opp for oss, for slik det er fremstilt i Brennpunkt er blank løgn og hets, sier Hanvold til Dagen.

Kommentar: Om å stjele fra Gud

Brennpunkt-dokumentaren « Pengepredikanten » ble sendt på NRK første gang tirsdag og viser hvordan Hanvold har samlet inn én milliard kroner de siste 15 årene, for det meste fra minstepensjonister og uføretrygdede. Samtidig har Hanvold bygd opp et privat eiendomsimperium.

Hanvold har i etterkant hevdet han er drapstruet, uten at han vil kommentere dette ytterligere verken overfor Dagen eller NRK.

TV-predikant om brennende bønnesvar: Hevder Gud startet tullebrann for å redde førerkort

Redaktøren i NRK Brennpunkt, Odd Isungset, sier han ikke er overrasket over at det kommer klager etter programmet, som i forrige uke ble sett av 600.000.

– Vi lager et program som skal ha et journalistisk innhold, noe som gjør at noen alltid vil være uenig, sier han, og understreker at han tar alle klager på alvor.