Clas (43) var uteligger - fikk krav på 13.000 i NRK-lisens

Clas Andersen hadde ikke akkurat TV-stue på gata i Oslo. Likevel fikk han kjemperegning i posten.

Han kjøpte riktignok et fjernsyn da han hadde et eget rom på en institusjon der han bodde noen måneder i 2011, skriver avisen Ságat.

– Men jeg bodde på gata frem til januar i år, og der er det dårlig med fjernsynsmuligheter, sier han til avisen.

Til alt overmål var han med i en dokumentar om hjemløse som ble sendt på NRK i 2010, «Uteliggernes sang».

På gata i 14 år



Clas har bodd på gata i Oslo 14 år etter å ha havnet på kjøret. Han brukte mye rusmidler, og sov der han kunne. Ofte utendørs.

I februar 2016 ble han lagt inn på avrusningsklinikk og kom ut i juni. Samme måned flytter han til sin kjæreste, Lill Kristin Karikoski, i Kirkenes. For første gang på mange år blir Clas registrert på en adresse, og det første som møter ham er en regning fra NRKs lisenskontor på nærmere 13.000 kroner.

– Jeg visste ingenting om denne regningen fra før. Jeg har jo ikke hatt noe sted å bo, og heller ingen adresse. Det er jo helt ut i natta, sier Clas til VG.

Måtte dokumentere



I tillegg til kravet om 13.000 kroner har lisenskontoret fått med seg at han har flyttet til Kirkenes og sendt han en regning på 1610 kroner for lisens i oktober.

– Det er jo veldig rart, han bor sammen med meg og jeg betaler allerede lisens. Er det ikke slik at en betaler lisens for hver hustand? Hvorfor skal de sende han en regning i tillegg til meg? spør kjæresten Lill Kristin.

De har kontaktet lisenskontoret og forklart dem situasjonen. Svaret fra NRK var at krevde dokumentasjon på at Clas hadde vært bostedsløs.

– At man ikke har noen adresse er greit nok, men man går vel ikke bare til en lege og får erklæring på at man er uteligger, sier 43-åringen hoderistende.

De sendte blant annet inn dokumentaren NRK selv hadde sendt.

NRK lover bot og bedring



Han er uførtrygdet og har ikke særlig god økonomi. Nå har han gått lenge og engstet seg for at NRK skulle tvangsinndrive gjelden eller legge inn trekk i trygden hans.

– Jeg har gått rundt i flere måneder og vært bekymret for hvordan jeg skal betale det. Det er veldig deilig å komme seg på beina, men det er kjipt å få et sånt krav direkte i trynet når en endelig er klar for en ny start, sier Clas til VG.

Han håper NRK tar til vettet og stryker regningen. For en ting er helt klart: Han hadde ikke særlig mye glede av allmennkringkasteren i årene som uteligger.

– Hvis man skal betale for en vare eller en tjeneste må man i det minste ha tilgang til den, og folk på gata i Oslo har defintivt ikke tilgang på fjernsyn.

Konstituert leder for NRKs lisensavdeling i Mo i Rana, Audun Strand, forteller at han for et par ukers tid siden ga beskjed til Andersens samboer om at saken vil løse seg når de får dokumentasjon på at han har bodd på gata.

– Vi var naturligvis ikke klar over situasjonen før vi ble kontaktet, og forstår frustrasjonen i denne saken. Men når vi får nødvendig dokumentasjon vil selvsagt våre krav frafalle, sier Strand til Ságat.