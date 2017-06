Norwegian: Vi hadde ikke forutsett så mange kanselleringer

For andre sommer på rad, har Norwegian for lite mannskap til å få avgårde flyene. – Problemene er større enn vi hadde forutsett, innrømmer selskapet.

Fakta om Norwegian * Skandinavias nest største flyselskap og det sjette største lavprisselskapet i verden. * Grunnlagt 1993, notert på Oslo Børs siden 2003. * Konsernsjef er Bjørn Kjos. * Flyr over 450 ruter til mer enn 150 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand, Karibia og USA. * Norwegian-gruppen består av morselskapet Norwegian Air Shuttle ASA og dets hel- og deleide datterselskaper i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Irland, Storbritannia og Singapore. * I ferd med å få på plass en samarbeidsavtale med Ryanair om å fly Ryanair-passasjerer videre på lengre ruter, hovedsakelig til USA. Pressesjef i Norwegian uttalte til NTB 28. februar i år at de jobber med å få spikret avtalen over sommeren.

Norwegian kansellerte mandag minst 19 charter-avganger. Dette har rammet flere hundre passasjerer. Også i fjor sommer kansellerte Norwegian en rekke feriefly.

–Vi forsøker alltid å bemanne så godt som mulig, men vi har dessverre vært ekstra sårbare nå i høysesongen på grunn av crewmangel. Men så mange kanselleringer som vi har hatt nå, hadde vi ikke forutsett, sier pressekontakt Astrid Mannion-Gibson i Norwegian til VG.

Hun trekker fram at den type flytypen Boeing 737 MAX også har resultert i ytterligere utfordringer, og legger til:

– Vi gjør nå alt vi kan for at operasjonen skal gå på rute og har tatt grep, som å tilby piloter som er beredte til å selge fridager en betydelig kompensasjon for å avhjelpe situasjonen, sier Mannion-Gibson.

Flygesjefen i Norwegian innrømmer: – Vi har for få piloter

Flygesjef i Norwegian Tomas Hesthammer trakk i tillegg i går fram at treningsopplegget for de nye flyene tar mer tid og koster mer ressurser. I tillegg har selskapet vanskeligheter med å rekruttere nye piloter.

VOKSESMERTER: NHH-professor Frode Steen mener Norwegian kan ha problemer fordi de har vokst fort. Norwegian-sjef Bjørn Kjos til venstre. Foto: Marit Hommedal , ntb/scanpix

Flyanalytiker: - De må rigge systemet så dette fungerer

Flyanalytiker og professor Frode Steen ved Norges handelshøyskole mener situasjonen likner mye på den vi så forrige sommer.

Han ønsker ikke å spekulere i om kapasitetsutfordringene har noe med Norwegians forretningsmodell å gjøre, men tror den store veksten Norwegian har hatt de siste årene kan gjøre at utfordringene med logistikk i høysesonger blir større.

– De har begrunnet dette med mangel på piloter og mannskap. Sommeren er en høysesong, men det er heller ikke Norwegians første sommer. De må rigge systemet så dette fungerer, sier Steen.

Lavt servicenivå for strandede passasjerer

Det har også vært utfordringer med systemets kapasitet til å ta hånd om passasjerer som strander, mener Steen.

– Dermed blir servicenivået lavt.

Steen tror ikke kostnadene situasjonen medfører vil skape store problemer.

– Problemet er effekten på bestillingene. Folk blir kanskje bekymret for å bestille turer senere i sommer eller neste år, sier han.

Samme problemer som før

Problemene til Norwegian strekker seg imidlertid enda lenger tilbake i tid.

Slik har Norwegian blitt herjet av trøbbel de siste årene:

• Sommeren 2012: Passasjerer ble sinte når de bare timer før avreise får beskjed om at Norwegian-flyet de skulle reist med er erstattet av utenlandske fly med utenlandsk mannskap. Norwegian forklarer det med at pilotene ikke vil jobbe ekstra på fritiden, pluss tekniske problemer.

• Fra annet kvartal 2013 til annet kvartal 2014 førte Norwegian til sammen opp 465 millioner kroner i tap på for sen levering og gjentatte tekniske problemene med flyene.

• Tall fra 2015 viste at selskapet kjøpte 3500 fridager av pilotene sine. Også i år forsøker Norwegian å kjøpe ut fridager hos pilotene.

• Juni 2016: Norwegian leier inn ekstrafly fra andre selskaper for å ta unna sommertrafikken. Det dreier seg om en mindre flytype enn den selskapet vanligvis bruker, og passasjerene får ha mindre håndbagasje.

• Juli 2016: Stor pilotmangel i Norwegian som blant annet skyldtes oppsigelse av en overtidsavtale. For å dekke opp pilotmangelen leide Norwegian inn 11 fly og besetning fra andre flyselskap i juli.

Kanselleringer og forsinkelser rammet om lag 4000 - 5000 passasjerer sommeren 2016.

