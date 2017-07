Norwegian kansellerer flere avganger

Flyselskapet Norwegian har torsdag kveld kansellert ni avganger, deriblant til den greske feriedestinasjonen Kos.

Flere norske turister står fast på flyplassen etter at Norwegian har kansellert ni avganger torsdag kveld.

En av dem er Lars Alexsander Dalgård. Han skulle reise på ferie til den greske øya Kos fra Oslo Lufthavn Gardermoen, sammen med 14 andre familiemedlemmer rundt midnatt natt til fredag.

– Vi fikk beskjed sånn i seks, halv syvtiden i kveld om at flyet var kansellert, det er egentlig det eneste vi har fått vite, forteller Dalgård til VG.

29-åringen forteller at de har fått med seg at Norwegian-sjef Bjørn Kjos har gått ut og sagt at han skal gjøre alt som står i hans makt for å rydde opp i situasjonen.

Det store reisefølge har også fått tilbud om å få refundert billettene de bestilte for tre måneder siden.

Norwegian: – Har fått informasjonen de trenger



I alt er det ni kanselleringer, syv torsdag og to på fredag.

– Alle passasjerer har fått informasjonen de trenger. Vi jobber på spreng for å få passasjerene inn på alternative fly eller andre reisemåter, sier pressekontakt hos Norwegian, Fatima Elkadi til VG.

Elkadi har foreløpig ikke oversikt over hvor mange passasjerer som er berørt av kanselleringene.

Kan ikke love nok piloter

I vår og tidligere i sommer hadde Norwegian en rekke innstillinger grunnet pilotmangel. Hundrevis av passasjerer ble rammet. Bjørn Kjos innrømmer at flyselskapet kan bli bedre.

– Vi tok jo høyde for noen forsinkelser i sommer, men ikke så mange. Vi kan alltid bli flinkere på alt, sier Norwegian-sjefen.

Torsdag uttalte Norwegian-sjef Bjørn Kjos at han ikke kunne love at det ikke vil bli flere kanselleringer i fremtiden, blant annet fordi det kan bli streik.

Han kunne heller ikke love at flyselskapet til enhver til vil kunne stille med nok piloter.

– Hvis det blir som forrige gang, da flygelederne streiket, fører det til at piloter må fly så lange rutinger at de flyr seg ut på tid. Dermed kan de ikke fly det programmet de er satt opp på, og vi må kansellere, sa Kjos til NTB.