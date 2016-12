Norwegian får ja fra USA

Etter tre års kamp med fagforeninger og konkurrenter har Norwegians irske datterselskap fått flytillatelse i USA.

Ifølge Dagbladet har det amerikanske transportdepartementet gitt Norwegian tillatelse til å drive «transport av personer, eiendom, og post fra hvilket som helst sted eller steder innen hvilken som helst medlemsstat i Den europeiske union (...) til hvilket som helst sted eller steder i USA».

Bakgrunn: Norwegian har ventet i tre år på USA-svar

Ordren skal være gitt allerede 22. november og tillatelsen skal være effektiv fra 2. desember,

Amerikanske myndigheter har hatt Norwegians søknad om lisens for det irske datterselskapet Norwegian Air International til behandling siden desember 2013, og både fagforeninger, politikere og flyselskaper har prøvd å stoppe tillatelsen.

Les også: Kongresspolitiker ut mot Norwegians USA-søknad

Torsdag ble det kjent at EU hadde mistet tålmodigheten og anklaget Washington for brudd på Open Skies-avtalen som gir flyselskaper i EU og USA rett til å fly over hverandres territorier.

EU krevde at saken skulle avgjøres av tre voldgiftsdommere, men nå ser det altså ut til at den allerede er løst.