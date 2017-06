Norwegian-ansatt skjelt ut av illsint passasjer

En ung kvinne i 20-årene sier hun ble skjelt kraftig ut av en familiefar etter de mange flykanselleringene i Norwegian tidligere denne uken.

Sist mandag meldte flere medier at 19 Norwegian-avganger ble kansellert fordi selskapet slet med å hente inn nok piloter. Også helgen i forveien ble det meldt om flere kanselleringer. Selskapet vil ikke oppgi eksakte tall, og sier de siden mandag kun har hatt enkeltkanselleringer.

Innstillingene på mandag vekket sterke følelser hos noen av de reisende som ble berørt på Oslo Lufthavn, hvor tre avganger ble kansellert.

Er du rammet av trafikk-kaos i ferien? Send inn dine opplevelser her!

Enkelte passasjerer lot frustrasjonen gå ut over de ansatte i flyselskapet. En av dem, en ung kvinne som ønsker å være anonym, har skrevet et leserbrev til VG. Der forklarer hun hvordan hun opplevde å bli trakassert på Gardermoen sist tirsdag.

– Han snek foran de andre passasjerene før han begynte å skjelle meg ut fordi jeg ikke kunne hjelpe ham å booke om flyet hans. Jeg fortalte ham at han ikke kom til å få hjelp hvis han ikke roet seg ned, og da begynte han å skjelle ut en av kollegene mine isteden, sier kvinnen til VG.

Hennes innlegg kan du lese her.

Hun har jobbet i Norwegian i to år, og er vant til misfornøyde flypassasjerer, men har ikke vært borti situasjoner hvor den verbale utskjellingen har vært så grov tidligere.

Les også: Dette har du krav på om flyet blir kansellert

– Vi er vant til alt



Ved kanselleringer setter Norwegian opp en hotline de reisende kan ringe for å booke om flyginger. Det er dermed ikke mulig å booke om på selve flyplassen.

– De fleste reisende bruker å ta slike beskjeder veldig bra når de finner ut hva de har krav på, men enkelte hisser seg veldig opp og vil ikke jekke seg ned igjen, forteller kvinnen.

En av de reisende kom bort til kvinnen tirsdag denne uken. Mannen, som kvinnen antar at var i femtiårene, skal ha kalt henne for en «hore» og en «fittekjerring», og skal ha sagt at «hun skulle få» om han kunne komme til å møte henne på gaten. Ved siden av ham og hørte på sto det barn.

– Han skjelte også ut selskapet, men det er vi vant til, jeg er jo vant til alt. Men det er ingen som kommer noen vei ved å oppføre seg sånn, sier hun oppgitt.

Les mer: Norwegian: – Vi hadde ikke forutsett så mange kanselleringer

Ville politianmeldt

Anneli Nyberg, leder i fagforbundet Parat Kabinforbund reagerer sterkt på hendelsen.

– Dette er helt uakseptabel oppførsel. Den enkelte ansatte er ikke ansvarlig for slike hendelser, det er det selskapet som er. Slik trakassering skal ikke tolereres, sier hun til VG.

Nyberg understreker at de fleste ansatte har stor forståelse for at reisende blir irriterte når flyet ikke går som planlagt, men at fagforeningen sjelden hører om så grove hendelser som denne.

– At noen mister humøret skjer vel, men å komme med trusler er ikke greit. I grove tilfeller ville jeg politianmeldt.

Skal du ut å fly?: Bagasjekaos på Gardermoen - SAS - passasjerer hardest rammet

Nyberg oppfordrer ansatte til å gi beskjed om at slik oppførsel ikke er greit, samt å levere en rapport til arbeidsgiver som kan vurdere anmeldelse.

– Slike hendelser kan oppleves som ubehagelig og skremmende. Vi har alle ulik terskel for hva vi tåler, og man skal ikke bagatellisere det når sånne ting skjer. Vi godtar generelt altfor mye, spesielt jenter.

– Vi er her for å hjelpe

Kvinnen sier hun ikke tok seg nær av de krasse uttalelsene, og at hun ikke følte seg truet. Hun understreker at det er lett å tilkalle politiet om mennesker oppfører seg truende overfor de ansatte på flyplassen.

– Han var heldig som møtte meg, men det er mange unge som er ansatt her, og mange nye. Det kunne fort ført til at noen hadde begynt å gråte. Jeg skjønner at det er irriterende at fly blir kansellert, men vi er der for å hjelpe til, ikke for å gjøre det verre, og det er veldig mange som ikke verdsetter det. Du kommer så mye lenger om du bare er hyggelig.

Husker du denne? Forsinkede flypassasjerer måtte roes ned av politiet

Norwegian: Uakseptabelt

Norwegian sier de har interne rutiner for hvordan de håndterer slike saker, og at det er svært viktig for dem at deres ansatte føler seg trygge når de er på jobb.

– Om dette stemmer er det selvsagt en fullstendig uakseptabel oppførsel mot våre ansatte, og noe vi tar sterkt avstand fra. Vår besetning gjør alltid sitt ytterste for å ta hånd om våre passasjerer på best mulig måte, og de skal absolutt ikke trenge å bli utsatt for slike trusler, skriver presseansvarlig Charlotte Holmbergh Jacobsson i en epost til VG.

Fikk du med deg? Passasjerer mistet flyene sine på grunn av passkø