Nord-Korea på Norway Cup:  – Kan bidra til å fjerne noen myter om Nord-Korea

De nordkoreanske 14-åringene vant en overlegen seier på Ekeberg søndag. Det utradisjonelle besøket kan gi grunn til optimisme for diktaturet.

– Det er veldig interessant å være i Norge. Tidsforskjellen er den største forskjellen mellom Nord-Korea og Norge, fortalte kaptein Hong Song Ok til VG etter kampen søndag.

Kampen mellom Lille Tøyen og det nordkoreanske laget ble spesiell på flere måter; 14-åringene fra Nord-Korea vant 8-0 mot Oslo-laget, og det i den første kampen de spiller på Norway Cup noensinne.

Dessuten er årets Norway Cup første gang et barnelag blir sendt ut av Nord-Korea, bortsett fra til vennskapslandene Russland og Kina, sier initiativtaker Lasse Evensen til NRK.

– Barn er barn uansett



– Det var morsomt å se hvor dyktige de var, sier ordfører i Oslo, Marianne Borgen.

Hun mener det er positivt at ungdommer fra Nord-Korea kommer til Norge, og på den måten kan stifte bekjentskap med barn fra andre land.

– Barn er barn uansett hvor de bor i verden. Det er morsomt at Norway Cup er en møteplass hvor man på tvers av landegrenser, religion og politiske regimer kan møtes og ha det gøy på banen sammen, sier hun.

Forsker ved Fredsforskningsinstituttet (PRIO), Stein Tønnesson, tror det kan være viktig at mennesker fra et land som Nord-Korea kommuniserer med folk fra andre land på en så uformell arena som en fotballcup.

– Jeg synes dette er veldig bra. Jeg håper det kan bidra til å skape sterkere forbindelser mellom Nord-Koreas befolkning og andre lands befolkninger. Jeg tror også at sporten har mye å bidra med på dette feltet, sier han.

Han tror nettopp det å snakke på mer uformelle områder kan være en viktig startgrop for å med diplomatisk arbeid med Nord-Korea fremover.

– Det er lettere å få til møter på uformelle arenaer, samtidig er det jo stor interesse for idrett verden over. Det er mindre sannsynlig at man mislykkes når det er mindre profesjonelle arenaer.

– Kan fjerne noen myter om Nord-Korea



Tønnesson håper det ikke blir siste gang nordkoreanere besøker andre land i sportssammenheng.

– Man kan jo håpe det ikke blir med bare denne gangen, og at det fortsetter med lag som ikke er så topptrent, sier han.

For det mistenker Tønnesson er en viktig del av grunnen til at nordkoreanerne har valgt å komme hit; å vinne.

– Jeg vil nok tro det er en vesentlig del av motivet. Men vi kan jo håpe at de får oppleve mer, og tar kontakt med ungdommer fra andre land, sier han.

Dessuten håper Tønnesson noe så enkelt som en fotballcup kan bidra til at også vi som nordmenn, og den vestlige verden generelt, kan endre synet på nordkoreanere.

– Den kontakten de får med andre deltagere, og det journalister skriver om dem nå, kan bidra til å fjerne noen myter om Nord-Korea, og vise at de også er ulike mennesker som alle andre.

Han håper det over tid vil gi et annet inntrykk av menneskene som så fort havner i skyggen av Kim Jong-un.

– Det kan være med på å menneskeliggjøre nordkoreanere. Det bildet vi har av dem, er at de er ulike ledd i et maskineri - sånn er det ikke. Kanskje de kan få lov til å gjøre et menneskelig inntrykk på resten av verden, sier han.