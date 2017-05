Norske plastikkpasienter presses for penger: – Sjokkerende

Den 35 år gamle kvinnen fra Bergen forteller at hackerne har lagt ut både navnet, personnummeret og bilde av passet.

– Hva skal jeg si? Det er jo litt sjokkerende at de klarer å få ut sånn informasjon, sier hun til VG.

For om lag to år siden fikk den 35 år gamle kvinnen utført mageplastikkoperasjon ved klinikken i Litauen som er hacket. Hun ønsker å være anonym.

Kripos bekrefter at de har blitt kontaktet av norske pasienter som har blitt forsøkt presset for penger.

– Vi har ikke fullstendig oversikt over hvor mange det gjelder. De som har kontaktet oss, sier de har blitt kontaktet gjennom Facebook og på telefon, sier kommunikasjonsrådgiver Axel Due i Kripos til VG.

VG har sett materialet, og det er rundt 800 navn som kan knyttes til Norge.

Bergen-kvinnen forteller at hun oppdaget at den sensitive informasjonen var på avveie via en lukket Facebook-gruppe.

I gruppen deler omtrent 500 nordmenn som er operert, eller vurderer å opereres på den aktuelle klinikken, sine erfaringer.

Da noen la ut linken til hacker-siden, turte hun først ikke å klikke på den, forteller kvinnen.

– Men jeg snakket med andre som hadde funnet navnene sine der – og bilder. Andre gikk inn for meg, og der lå hele navnet mitt, personnummeret og alderen. Og bilde av pass. Da klikket jeg meg selv også inn på linken og så at den var en link videre til noe som var merket «høysensitivt». Der kan man finne bilder. Jeg klikket meg ikke videre inn tid, men så en boks, hvor vi ble oppfordret til å klikke på – hvor de skriver at de skal ha 100 Euro for å få fjernet informasjonen.

Hun forteller at hun selv ikke har blitt truet, men at flere i Facebook-gruppen har fått tekstmeldinger og e-poster med krav om penger.

– Men ingen har betalt så vidt jeg vet. Jeg vet at flere av dem har funnet hackede bilder av seg selv, forteller kvinnen.

Kripos oppfordrer personer som har blitt forsøkt presset for penger til ikke å betale, men å ta kontakt med sitt lokale politi.

– Man har ingen garanti for at utpresserne gjør det de har lovet, begrunner Due.

I en uttalelse på sin hjemmeside skriver den litauiske klinikken at de samarbeider med politiet for å stoppe spredningen av det sensitive materialet.

Klinikken skriver også at de har nylig gjort flere tiltak for å sikre at pasientenes opplysninger skal være trygge.

Kvinnen reagerer på at de ikke har hørt noe fra klinikken.

– De har ikke gitt lyd fra seg. Det synes jeg er dårlig. Men de har nok prøvd å dysse det ned for ikke å øke oppmerksomheten rundt hackingen. Likevel går det an å gi beskjed til dem som er rammet.

Hun kontaktet Kripos tidlig onsdag, og har vært i kontakt med politiet i Bergen.

– Jeg kommer til å anmelde, sier hun.

