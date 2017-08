Norske Pia (21) er europeisk mester i trefelling

Pia Charlotte Schøyen danket ut alle guttene i trefelling og vant dameklassen under årets europamesterskap i motorsag i Belgia.

– Interessen begynte på videregående, da klassen min var med i Skole-NM i motorsag, forteller Pia Charlotte Schøyen til VG.

21-åringen er nyutkåret europeisk mester i grenen trefelling under årets motorsag-EM som går av stabelen i Belgia tre dager denne uken.

Schøyen felte et omtrent 20 meter høyt tre som skal treffe en siktestolpe, hvor hun kun bommet med en halv centimeter. Hele øvelsen varer kun i tre minutter.

– Det var gøy å slå alle gutta i felling, sier hun.

Totalt fikk hun flest poeng av alle damene og gikk av med seieren for hele europamesterskapet i dameklassen.

Til vanlig studerer Schøyen husdyrvitenskap på NMBU, og trener med motorsag på fritiden.

– Du blir målt i både sikkerhet, teknikk, presisjon og tid. De som har vært med lenger har høyere krav enn dem som er nye, forklarer Schøyen.

Mannsdominert sport

I år er det første gang Norge stiller med et eget damelag i EM, i tillegg til det faste seniorlandslaget. Schøyen ser på utviklingen som positiv.

– Vi er litt over 30 deltagere her, og kanskje fem av oss er kvinner. Det er første gang vi får lov til å prøve. Tidligere har det vært vanskelig å komme med på laget, utdyper hun.

For å få lov til å representere Norge sammen med to andre kvinner har jenta fra Vestby i Akershus måtte bevise hva hun kan gjennom vårens regionalkonkurranser.

SAGER SEG TIL FØRSTEPLASSEN: Pia Schøyen presterte godt i kategorien kvisting under europamesterskapet. Her fikk hun annenplassen, men sammenlagt vant hun dameklassen. Foto: Privat

De to norske lagene har konkurrert mot en rekke europeiske land i de fem grenene trefelling, kvisting, kjedebytte med snuing av sverd, presisjonskapp og under og overlapp under årets EM.

Den siste kvelden i Belgia skal brukes til å feire litt, selv om Schøyen innrømmer at de også fikk feiret en del tirsdag kveld.

– Damelaget har gjort det ganske greit i år, så vi skal nok feire litt likevel, sier hun.

Les også: Krever flere kvinnelige idrettsledere

Ønsker flere jenter

Venninnen og naboen Marie Trandem (22) kom på annenplass i samme gren, og fikk kun to poeng mindre enn Schøyen. Treet hennes falt 3 centimeter fra siktestolpen.

– Alt innenfor 10 centimeter er bra, etter det går det nesten på flaks, sier hun til VG på telefon.

Som Schøyen er hun storfornøyd med lagets innsats.

–Vi har jo slått alle guttene og det er en bragd i seg selv.

Trandem håper flere jenter får øynene opp for sporten så det blir mer konkurranse.

– Vi er en del jenter, men vi skulle gjerne vært flere. Da er det lettere å bygge hverandre opp og hjelpe hverandre til å bli bedre, sier hun.

Kommentar: Likestilling i idretten: Milevis til mål

Håper å inspirere flere

PÅ PREMIEPALLEN: Pia Schøyen og Marie Trandem slo alle guttene i trefelling under europamesterskapet i motorsag i Belgia. Foto: privat

Motorsagsporten har eksistert siden 1970-tallet, og Norge har fire ganger tidligere arrangert verdensmesterskap. Norges Bygdeungdomslag, som organiserer landslaget, er svært fornøyd med jentene.

– Vi er veldig stolte når utøverne våre gjør det bra, og det er særlig artig når det gjelder damene. Det er færre damer som konkurrerer i denne sporten, men det er tydelig at de holder et veldig høyt nivå, sier leder Tora Voll Dombu.

Gunn Jorun Sørum, kommunikasjonsansvarlig for det kommende Motorsag-VM som skal arrangeres på Lillehammer i august 2018, håper kvinnenes seier kan inspirere flere damer til å delta.

– I Norge har det vært ganske greit med damer som har konkurrert lenge, mens det derimot har vært færre i internasjonale mesterskap. Under VM i fjor var det kun én dame med, fra Spania, forteller Sørum til VG.

Helt vanlige menn og kvinner

Kvinnene har slått de norske herrene ned i støvlene i trefelling under årets EM, hvor beste mann er tidligere juniorverdensmester Ole Harald Løvenskiold Kveseth, som kom på en tredjeplass i øvelsen trefelling.

– Jentenes prestasjon har veldig mye å si for utviklingen i denne idretten. Det norske herrelandslaget har lenge prestert veldig bra, men nå kan vi også gå foran på likestillingsfronten, sier Sørum.

Hun betegner deltagerne som helt vanlige menn og kvinner som gjerne studerer eller jobber til hverdags, men som ofte har en tilknytning til skogbruksnæringen fra tidligere.

– Konkurransene foregår på en arena, og det er tøft å se hvilken presisjon utøverne har når de klarer å treffe en så liten siktestolpe med en så stor stamme. Det krever utrolig mye trening, forklarer Sørum.

Ifølge Sørum er sporten spesielt stor i Tyskland, og har også en rekke tilhengere i Japan.