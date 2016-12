Sina og Gry hjelper de som kom seg unna IS' sexslaveri

Sina Saltbones og Gry Tangstad møter kvinner som har blitt voldtatt flere titalls ganger daglig. Målet er å få dem tilbake til livet.

Sina Saltbones og Gry Tangstad møter jentene som opplever helvete på jord. De som har levd som sexslaver hos terrorgruppen IS – i månedsvis.

Det gjør de gjennom organisasjonen Refugee Alliance, som Saltbones startet sammen med vennen Stephen Muteba Kaumbai 2011. Han var flyktning, hun var sykepleier.

Sina og Gry har startet organisasjonen Refugee Alliance, som jobber i flyktningleire over hele verden. I fjor startet de også et traumesenter for IS-ofre i Irak. Foto: Lise Skogstad

– Da jeg møtte ham skjønte jeg at nå... nå må jeg gjøre noe.

VG møter Saltbones og kollegaen Gry Tangstad i Refugee Alliances lokaler i Kristiansand. Arbeidet som startet for fem år siden har vokst.

Da de startet organisasjonen hadde de én ansatt. Nå driver de i fire land med 50 ansatte – i Zambia, Irak, Uganda og Norge.

De driver med alt fra spa for flyktningkvinner og norskkurs i Norge, til å traumebehandle voldtektsofre av IS-soldater i Nord-Irak. Pengene til drift får de gjennom donasjoner.

I FELT: Midt blant flyktningleire og IS-okkuperte byer driver Refugee Alliance traumesenter for IS-ofre. Foto: Refugee Alliance

Norske helter: Samiske Lemet har kjempet homofiles kamp i ti år

Selges fra mann til mann

I Irak er hoveddelen av arbeidet med kvinner fra Yazidi-religionen, som er en minoritet i Nord-Irak. Refugee Alliance driver et traumesenter for kvinner som har klart å komme seg vekk fra IS-fangenskap, enten ved å bli kjøpt fri, eller ved å ha rømt, som noen svært få klarer.

Etterlyst: Norske helter! VG skal i samarbeid med TVNorge og Gjensidigestiftelsen finne og hylle vanlige nordmenn som har gjort noe helt ekstraordinært.

2. desember sendes showet på TVNorge. Da hedres hverdagsheltene i en storslagen prisutdeling i Oslo.

Nominer din helt ved å sende en e-post så snart som mulig til norskehelter@vg.no. Legg ved kontaktinformasjon til deg og helten/heltene du foreslår.

Vi ønsker å dele noen av landets mest inspirerende historier og bidra til at menneskene bak får den oppmerksomheten de fortjener.

Hvem som helst kan nominere noen som fortjener det, i et bredt spekter av kategorier.

Yazidiene holder til i Sinjar-fjellene. De er et yndet mål for IS, som ønsker et sunnimuslimsk kalifat, og dermed dreper de som ikke ønsker å konvertere. Jentene kidnappes og holdes som sexslaver eller koner, som selges fra mann til mann.

I august 2014 får yazidiene for første gang kjenne på IS' brutalitet. Terroristene går inn i flere befolkede steder i Sinjar-fjellene og gjennomfører et regelrett folkemord. 5.000 mennesker blir drept. Kvinnene blir kidnappet og holdt som sexslaver. Noen av barna blir trent opp til å bli soldater, mens de minste blir med dit mødrene holdes fanget.

IS tar til seg jenter ned til ni år og holder dem som sexslaver. De «fullbyrder ekteskapet» med voldtekt, og beholder dem en stund, før jenta selges videre. Barna bor ofte i nærheten av der mødrene holdes fanget.

– Vi fikk en gutt inn på senteret som var helt ødelagt av traumer. Han hadde stått utenfor morens rom når hun ble voldtatt, flere ganger daglig. Han var helt lukket, forteller Sina.

VG leter etter norske helter! Kjenner du en helt?

Tar livet tilbake

Refugee Alliance tilbyr en behandling hvor jentene lærer å ta makt over sin egen kropp igjen. Metodene er mange; samtaler om å ta livet tilbake, spenne muskler for å vise at kroppen tilhører en selv og latter rundt lunsjbordet. Behandlingen er utviklet av fagfolk.

– VI FÅR LOV Å VÆRE MED PÅ NOE STORT: Sina og Gry har stor respekt for kvinnene de hjelper. Foto: Refugee Alliance

– Det å ha det gøy er noe av det viktigste. Det er mye som skjer i hodet når man får seg en god latter. Vi prøver å le mye, forteller Gry.

Ideen til traumebehandlingen kom vinteren 2015. De fikk høre om sju kvinner som hadde kommet fri fra IS-fangenskap, som ikke fikk annen hjelp enn tak over hodet. Sina og Gry legger ikke skjul på at det er sterke historier de får høre mens de er der.

– Jeg husker en jente som hadde smurt seg inn i avføring, klippet håret og ikke dusjet på ni måneder, for å gjøre seg så lite attraktiv som mulig for mennene.

Organisasjonen er kristen, og selv omtaler Sina arbeidet hun gjør som et kall fra Gud. Men det er ikke noe krav om å være kristen. Organisasjonen er opptatt av å få med de som kan hjelpe.

– Man trenger alle som gjør noe godt, sier Sina.

Les også: Marie slått ned i slummen i Kenya - reddet av venninnene

– Vi snur en traumatisk opplevelse til noe håpefullt

Gry leder Refugee Alliances arbeid i Irak. Traumebehandlingen er hoveddelen av driften i landet. Kvinnene er hos de i tre måneder av gangen, gjerne med barn.

De ser mye vondt. Har historier man knapt kan forestille seg at er virkelige. For Gry er det verdt det, det viktigste er at de får hjulpet de som trenger det mest.

– Det er selvfølgelig overveldende det vi driver med. Men man ser så mye håp i hvert enkelt individ – det er viktig. Vi snur en traumatisk opplevelse til noe håpefullt.

Behandlingen foregår på senteret Braveheart i Dohook, som ligger i et kurdisk område i Irak. En halvtimes kjøretur herjer IS i byen Mosul. Det som preger Gry mest er likevel historiene hun hører.

– Men du må velge; enten tar du det ikke innover deg. Eller så må du gå inn i historien. Det er det de trenger. Man trenger ikke si noe, det handler om å bekrefte at man er der. Noe av det viktigste vi gjør er ikke å dyrke smerten, men å minne de om at det går å få et fint liv igjen, finne tilbake det håpefulle, forteller hun.

Helge (83) nominert til Norske helter: – Han er drivkraften i lokalmiljøet

Slippes fri mot livslang gjeld

De fleste som kommer seg unna IS, blir kjøpt fri av familien. Slektningene binder seg til en livslang gjeld til terroristene i bytte mot ett familiemedlem. Noen veldig få greier likevel å rømme. Gry forteller om en av dem.

– Vi fikk inn en jente som hadde bodd i et hus i Mosul i mange måneder. På mirakuløst vis hadde hun fått tak i en mobiltelefon fra en av mennene som pleide å voldta henne.

Hun husket telefonnummeret til en slektning, og ringte ham. «Hva slags medisin kan jeg bruke for å få noen til å sovne?», hadde hun spurt.

– Hun lot som hun ble syk og ba om medisinen hun fikk høre kunne hjelpe, og blandet den inn i maten hans. Han sovnet. Den kvelden klarte fem jenter å rømme fra den bygningen, forteller Gry.

Etter å ha kommet ut av huset er det bare å fortsette. Faren er ikke over; hele Mosul er under kontroll av IS-soldater. Gry forteller om kvinner som går i flere døgn for å komme seg vekk, og doper ned barna sine for at de ikke skal gråte.

– Det er de modigste jentene jeg noen gang har møtt.

De som ikke kommer seg vekk, blir solgt fra mann til mann, og «gift» på nytt. Tross et utall historier fra det som bare kan sammenlignes med et helvete, opplever Gry at det tøffeste er de som mister sønnene til IS.

– Der barn blir skilt fra mødrene sine, og sendt til treningsleire. Når de kommer tilbake har de glemt minoritetsspråket, og prøver å drepe søsknene sine.

Man kan forstå at det er behov for behandling etter slike opplevelser. Det har Refugee Alliance sørget for at i alle fall noen av de får.

– Vi driver med ekstrem godhet til de som har opplevd ekstrem ondskap. Vi hjelper de som har det aller, aller vanskeligst, sier Sina.

Det har hun tenkt å fortsette med.

– Absolutt. Dette kommer jeg til å drive med resten av livet.