Norske helter: Thea Steen fikk prisen for årets engasjement

I juli tapte Thea Steen kampen mot kreften. Mandag kveld kveld fikk hun prisen for årets engasjement under Norske helter.

I hele høst har VG skrevet historier om hverdagsheltene som hver dag gjør en innsats for de rundt seg, uten tanke for seg selv. I kveld hylles åtte av de i en storslått prisutdeling på TV Norge.

– Sterkt at unge jenter kan gjøre en forskjell

I fjor høst startet kreftsyke Thea Steen kampanjen #sjekkdeg. Hun brukte sin egen historie for å få flere unge jenter til å sjekke om de hadde celleforandringer som kan føre til livmorhalskreft. Over 6500 jenter har så langt fulgt Theas oppfordring.

Thea fikk prisen for Årets engasjement under Norske helter.

– Vi har i mange år prøvd å fått de unge jentene til å sjekke seg, uten å klare det. Men så dukket Thea opp, sier Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen.

– Hun har klart å redde mange liv, sier Ryel.

MOTTOK PRIS PÅ DATTERENS VEGNE: Mor Tove Steen og søster Tonje Steen ønsket å dele prisen med alle som har sjekket seg på Theas oppfordring. Foto: Hallgeir Vågenes

Theas mor: – Rørende

Prisen ble delt ut av blogger og forfatter Linnéa Myhre og komiker Cecilie Steinmann-Ness. Theas mor, Tove Steen, og søster, Tonje Steen, tok imot prisen på Theas vegne foran et stående publikum. – Jeg synes det er rørende og sterkt å vite at unge jenter kan gjøre en forskjell, og gjøre noe for hverandre, sa Theas mor. Programleder Carsten Skjelbreid var tydelig rørt da han presenterte vinneren. Flere jenter i salen reiste seg da han presenterte noen av de som har fulgt Theas oppfordring. – Elen sjekket seg, fikk påvist alvorlige celleforandringer, og fikk vite at hun er helt kreftfri for noen dager siden, sa en beveget Skjelbreid til Theas familie. – På grunn av Thea er det så mange som har sjekket seg, og som i dag er så takknemlige. Det er en stor ære for meg å få lov til å dele ut prisen til Thea, sa prisutdeler Linnéa Myhre til Theas familie.

– Det var skummelt og artig



Sju andre helter ble også hedret på TV Norge mandag kveld.

Blant dem finner vi elleve år gamle Emma. Gjennom to år har hun malt bilder av klovner som hun har solg til inntekt for sykehusklovnene ved St. Olavs hospital i Trondheim. I kveld fikk hun prisen for Årets kroneruller.

Foto: Hallgeir Vagenes , VG

Emma fikk diagnosen nevrofibromatose type 1 da hun var fire år gammel.

– Det betyr at jeg kanskje ikke klarer like mye som alle de andre, og at jeg blir sliten fortere, forteller Emma.

Emma elsker sykehusklovnene.

– De gjør barn glade hvis de kommer på sykehuset og for eksempel har kreft. Da kommer plutselig klovnene og trøster de og sier at alt kommer til å gå bra, og at vi har troen på at du kan berge livet nå, forteller Emma.

Moira Eknes fikk prisen for livslang innsats

På 90-tallet utviklet Moira Eknes en pengesparingsmetode i Niger i Afrika, som skulle vise seg å hjelpe millioner av kvinner ut av fattigdom. 25 år senere er metoden i bruk over hele verden, av flere organisasjoner.

– Det å hjelpe andre gir meg en mening med livet, sier Moira selv om arbeidet hun gjør.

Det var Grete Faremo som delte ut prisen til Moira.

– Din idé er en gave som bare fortsetter å gi, sier Faremo til prisvinneren.

– Du gir kvinnene håp, drømmer og en framtid. Det er egentlig vanskelig å forstå hvor stort dette er. Du har vært med på å endre samfunn, sier Faremo.

Refugee Alliance vant prisen for årets mot: – Dere gjør verden litt lysere

Sina Saltbones, Gry Tangstad og Refugee Alliance hjelper kvinnene som kom seg vekk fra IS. I fjor vinter startet de et traumesenter som nå behandler kvinnene som har greid å rømme etter å ha vært flere måneder i fangenskap. Mange av de har blitt voldtatt flere ganger daglig. De mottok prisen for årets mot av SV-leder Audun Lysbakken og skuespiller Janne Formoe. – Det dere forteller gjør voldsomt inntrykk på oss. Vi er i en verden som er ganske mørk, og da er det verdt å feire dere, som gjør den litt lysere, sa Lysbakken. Årets redningshelter: Odda og Tyssedal Røde Kors

Etter en sommer hvor Trolltunga i Odda kommune har blitt utpekt som et meget attraktivt reisemål, har Odda og Tyssedal Røde Kors fått nok å drive med. Mer enn 50 ganger har frivillige måttet begi seg ut på redningsoppdrag på den populære fjelltoppen, og frivillige har ofret mye for å hjelpe de i nød.

For den innsatsen mottok Røde Kors i Odda og Tyssedal prisen for Årets redningshelter. President i Norges Røde Kors, Sven Mollekleiv, delte ut prisen til de frivillige sammen med Kari Traa. – Jeg er kjempeimponert over den innsatsen alle dere frivillige gjør. Tusen takk for at dere vaser oppe i fjellet, til hjelp for alle andre, sa Traa til prisvinnerne. – Denne prisen er på vegne av alle dem som har kommet ned i live takket være dere, sa president Mollekleiv til vinnerne. Artikkelen fortsetter under videoen.

– Tusen takk for livet, Jonas

1. mars 2015 reddet Jonas to mennesker fra en brann i nabohuset. I kveld mottok han prisen for årets unge redningshelt.

Var du redd for hvordan det ville gå med de som var inne i huset? spurte programleder Carsten Skjelbreid.

– Ja, det var jeg. Jeg var redd, sa Jonas.

Like etterpå kommer Siv Bente Indrestrand, som også var i huset.

Hvordan er det å møte Jonas?

– Jeg blir så rørt. Han var så ung. Det er ikke så mange som hadde gjort det, sa hun.

– Tusen takk for livet, sa Siv Bente til Jonas.

Årets mot: Sina og Gry hjelper de som klarte å rømme fra IS

Sigbjørn (66) ble årets ildsjel: – Føler meg ikke som en helt



66 år gamle Sigbjørn Sørlie ble kåret til Årets ildsjel. Han fikk sykdommen MS i 1987, og har siden arbeidet for at syke mennesker skal fokusere på det positive i livet.

Etter han ble styreleder i MS-foreningen og tok flere styreverv i helsevesenet, ble han fortvilet over fokuset på sykdom innenfor hele feltet.

Istedenfor startet han opp Friskus IL sammen med fem andre i 2003. Gratistiltaket har blitt populært, og nå står også funksjonsfriske mennesker i kø for å få være med.

– Det er en ære å få gi prisen for årets ildsjel til deg, sa kulturminister Linda Hofstad Helleland da hun ga Sørlie prisen.

– For det første føler jeg meg ikke som en helt. Jeg er en utrolig heldig person som får bidra med noe i samfunnet, sier Sigbjørn til VG etter utdelingen.

Lena-Maria fikk Finn vekk fra selvmordstankene

For ett år siden tok Finn kontakt med Lena-Maria. Han ønsket ikke å leve lenger. Lena-Maria ga ham ikke opp. Gjennom julen og tiden etterpå hjalp hun Finn vekk fra selvmordstankene. I kveld fikk hun prisen for årets medmenneske.

– Det er en stor pris. Årets medmenneske, sa Carsten Skjelbreid.

– Det er veldig stort, for jeg er ikke noe mer enn meg selv. Jeg vil bare være der for de rundt meg, sier Lena-Maria.

Hun opplever Finns liv som kontrastfylt, når han har det så mye bedre nå enn for ett år siden.

– Det varmer hjertet mitt, sier Lena-Maria.

Hvis du skal gi ett råd til mennesker som har det tungt nå før jul, hva er det? spør Skjelbreid.

– Se hverandre, svarer Lena-Maria.