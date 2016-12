Moira Eknes har reddet millioner ut av fattigdom - i kveld hylles hun

På 90-tallet utviklet Moira Eknes en pengesparingsmetode som skulle hjelpe millioner av kvinner ut av fattigdom. I kveld hylles hun som en av årets «Norske helter».

– Det er selvfølgelig en ære. Det må jeg si, selv om det er veldig, veldig mange jeg burde dele den prisen med, sier Moira Eknes om prisen hun i kveld mottar; prisen for livslang innsats i årets utgave av «Norske helter».

Norske helter * I hele høst har TVNorge, Gjensidigestiftelsen og VG funnet vanlige nordmenn som har gjort noe helt ekstraordinært. * I kveld klokken 20.30 sendes showet på TVNorge. Da hedres hverdagsheltene i en storslagen prisutdeling i Oslo. *Målet er å dele noen av landets mest inspirerende historier og bidra til at menneskene bak får den oppmerksomheten de fortjener.

Da Moira på 90-tallet dro til Niger for å jobbe med et prosjekt om treplanting, visste hun lite om hva som kom til å skje.

I kveld hedres hverdagsheltene i en prisutdeling i Oslo. Følg dekningen av Norske helter på TV Norge og i VG fra kl. 20.30.



Skulle plante trær - skapte lokal pengesparingsordning

Formålet var å plante trær for å stoppe ørkenspredning. Det skulle hjelpe kvinner i området. Men de hadde ikke eiendomsrett på jord, så treplanting ville gitt dem lite.

Moira ville heller finne ut hva det var de egentlig hadde behov for. Det de ønsket seg var en måte å spare penger på, for å komme seg ut av fattigdom og ta kontroll over livet sitt.

– Vi spurte kvinnene hva de gjorde når de trengte penger. Noen kunne spørre mannen sin, andre spurte en lokal lånehai, som lånte ut til en ganske høy rente. Det var både dyrt og usikkert, forteller Moira.

Det var flere systemer for å låne penger, men en ordning som både var sikker, god og som også ga mulighet for å spare, det hadde de ikke. Sammen med kvinnene fant Moira derfor fram til spare- og lånegruppene. Kvinnene samlet penger og la de i en boks med lås og tre nøkler. De som ønsket det, kunne låne penger fra boksen til det formålet de selv ville, hvor tanken var å spare opp og tjene mer penger. Tre av kvinnene i landsbyen hadde nøkkel og oversikt over hvem som hadde lånt hva.

Slik ble spare- og lånegruppene til. Det som begynte på landsbygda i Niger for 25 år siden, har nå spredt seg til flere land over hele verden. 13 millioner mennesker har kommet seg ut av fattigdom, takket være Moira.

Følg VGTVs sending backstage her fra klokken 19.45!

Årets kroneruller: Emma (11) samlet inn 120.000 kroner til sykehusklovnene

– Hun lyttet til de hun ønsket å hjelpe



Generalsekretær i Care, Gry Larsen, synes prisen er vel fortjent.

– Det hun har gjort over så mange år, og resultatene som innsatsen hennes har ført til, fortjener en pris. Det at hun blir anerkjent på denne måten er jeg veldig glad for, sier Larsen.

Care har fem millioner mennesker som nå bruker spare- og lånegruppene som system, og modellen er lært bort til flere andre organisasjoner.

– Dette er de fattigste av de fattige, og de kunne aldri gått til en bank for å få muligheten til å spare eller låne. Dette har gitt de muligheten til å gjøre det, og mange av kvinnene har etter hvert klart å skaffe seg en inntekt for seg selv og familien, sier Larsen.

Hun er tydelig på at Moira har æren for arbeidet.

– Hadde det ikke vært for Moira så hadde det ikke skjedd. Hun hadde egentlig penger til noe annet, men var sånn som folk som jobber med utvikling bør være; hun lyttet til personene som hun ønsket å hjelpe, sier Larsen.

Årets unge redningshelt: Jonas (16) reddet naboene fra branndøden

– Jeg er ingen helt



Selv stiller Moira seg fullstendig uforstående til at hun i kveld blir kåret til en offisiell helt.

– Nei vetduhva!, sier hun og ler.

– Det er stas, selvfølgelig. Men jeg vil ikke påstå at jeg er noen helt. Jeg ser jo at jeg har bidratt til noe. Men jeg opplever ikke meg selv som en helt. Men jeg vet jo ikke hvordan helter opplever seg selv jeg, da, påpeker hun.

Likevel legger ikke Moira skjul på at hun er glad for anerkjennelsen hun får i kveld.

– Ja, jeg er jo det, og jeg er stolt. Men det er veldig mange som burde være med og dele denne, og særlig jentene jeg har jobbet sammen med. Jeg hadde ikke vært i stand til å ta de samtalene uten dem. Det har vært viktig, sier hun.