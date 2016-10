I barndommen var Linda Øye (39) på god vei ut på skråplanet. Nå leter hun etter kvinnen som hjalp henne tilbake.

– Jeg har prøvd å spore henne opp flere ganger, men det har vært forgjeves. Jeg har så lyst til å si takk for hjelpen, og at jeg kom meg opp igjen.

Linda Øyes barndom var tøff. Etter at hun begynte å drikke som 13-åring og rave rundt i gatene på nattestid omtrent samtidig, kunne livet hennes endt opp med å bli veldig ulikt slik det er i dag.

– Jeg havnet utforbi, sier hun, med klingende stavangerdialekt.

Men så møtte hun Elisabeth Larsen. Elisabeth jobbet i Utekontakten på Sola, som jobber med å forhindre at ungdom faller utenfor. Linda var barnehjemsbarn, og bodde i 27 ulike fosterhjem og ungdomshjem fra hun var 16 til 19 år.

– Elisabeth dro etter meg og hentet meg når jeg var full. Hun ga meg aldri opp, forteller Linda.

Med mc-jakke og trompeten under armen

– DET GIKK BRA MED MEG: Linda har prøvd å finne Elisabeth i flere år, men uten hell. Nå vil hun takke henne for hjelpen, og fortelle at hun klarte seg bra. Foto: PRIVAT

Som 16-åring rømte hun hjemmefra på grunn av vanskelige forhold hjemme.

– Jeg bare dro. Orket ikke mer. Jeg hadde fått moped to uker tidligere, og kjørte avgårde, forteller hun.

Hun endte opp hos barnevernet, og ble ventende på å få fosterhjem. Men det var få som ønsket seg en trøblete 16-åring som fosterbarn, så ventetiden trakk ut. Da åpnet Elisabeth dørene hjemme, og Linda fikk bo hos henne og familien i kriseperioden. De neste to årene skulle Linda flytte ut og inn av 27 fosterhjem.

Som 19-åring begynte hun på folkehøgskole. På brassband-linja. Hele livet hadde hun elsket å spille i korps. Hun var det hun selv omtaler som en litt utradisjonell rampunge.

– Jeg gikk rundt med mc-jakke, ring i nesa og trompet under armen hele ungdomstiden, forteller hun.

Folkehøgskolen ble på mange måter et vendepunkt. Men barndomsminnene innhentet henne på slutten av skoleåret. Kort tid etter hun var ferdig havnet hun på lukket psykiatrisk avdeling. Der skulle hun bli i seks år. Da hun ble frisk, hadde Elisabeth flyttet fra Sola. De to har ikke hatt kontakt siden, men Linda har tenkt mye på kvinnen hun kan takke for så mye.

– Der andre ga meg opp, klistret Elisabeth seg på. Uansett hvor ufin jeg var. Det må ha vært ganske skuffende med en 13-åring som raste rundt på den måten jeg gjorde. Hun ga meg aldri opp, hun ble min trygge voksenperson, forteller Linda.

Linda valgte å bruke de vonde erfaringene til å hjelpe andre som har slitt i barndommen. I 2010 startet hun prosjektet «Fra offer til kriger». Nå jobber hun som foredragsholder med prosjektet, og holder kurs for mennesker som setter seg på siden av samfunnet fordi de har slitt tidligere i livet. I tillegg jobber hun som miljøarbeider for psykisk helse i Sola kommune.

Kjenner du Elisabeth Larsen?

Linda brukte mye tid på å prøve å finne Elisabeth Larsen, men uten hell.

– Jeg har lett overalt. Googlet, vært på Facebook, tatt kontakt med Utekontaktens administrasjon. Ingenting har gitt resultater, det stopper liksom alltid litt for tidlig, forteller Linda.

Da VG søkte kandidater til Norske helter, øynet hun en mulighet, og nominerte Elisabeth. Samtidig fortalte hun at hun ikke visste noe mer om henne. Nå gir vi det et forsøk, og prøver å hjelpe Linda med å finne helten sin.

Elisabeth Larsen jobbet altså i Utekontakten på Sola på 90-tallet, og bodde i Stavanger på den tiden. Linda er ikke sikker på hvor gammel hun er, men mistenker at hun er i 50-årene.

– Hun var jo voksen da jeg var 16, kanskje i 30-årene, forteller Linda.

– Du fikk rett, Elisabeth



De Linda har vært i kontakt med for å prøve å finne Elisabeth, tror hun kan ha bodd på Sørlandet en periode, men er ikke sikre på om hun fortsatt gjør det. Hun har også to barn som heter Pia og Geir.

– Pia kan ha vært seks eller sju år da jeg hadde kontakt med Elisabeth, mens Geir kanskje var rundt 12, sier Linda.

Altså er de i slutten av tjueårene og begynnelsen av trettiårene nå, sånn omtrent. Linda tror også at Elisabeth jobber innenfor samme bransje, men er ikke sikker.

– Men jeg vil tro hun jobber med mennesker. Det er hun god til, sier hun.

Nå håper Lina at jakten på helten hennes kan gi henne muligheten til å takke Elisabeth for innsatsen.

– Det hadde vært fantastisk å få treffe henne igjen. Jeg har så lyst til å si at du fikk rett, Elisabeth. De andre tok feil. Takk for at du trodde på meg.

