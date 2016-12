I kveld hylles hverdagsheltene i årets utgave av Norske helter. Som et ekstra stjernedryss over kvelden skal kjente personer dele ut prisene, når det er de vanlige menneskenes tur til å bli hedret.

Norske helter * I hele høst har TVNorge, Gjensidigestiftelsen og VG funnet vanlige nordmenn som har gjort noe helt ekstraordinært. * I kveld klokken 20.30 sendes showet på TVNorge. Da hedres hverdagsheltene i en storslagen prisutdeling i Oslo. *Målet er å dele noen av landets mest inspirerende historier og bidra til at menneskene bak får den oppmerksomheten de fortjener.

– Broren min ble syk som 22-åring, men har stått på og godtatt livet sitt sånn som det

ble. Han beundrer jeg, forteller tidligere proffkulekjører Kari Traa.

Hun er blant de som skal dele ut priser til årets «Norske helter» - vanlige nordmenn som har gjort uvanlig mye for menneskene rundt seg.

Alt om Norske helter: Følg sendingen her

– Får litt mindreverdighetskomplekser av dette

– Jeg synes det var veldig kjekt å få bli spurt om å dele ut en slik pris. Jeg gleder meg veldig, dette er noe annet enn en vanlig prisutdeling, og går på helt andre prestasjoner enn andre utdelinger. Det synes jeg er kjekt, sier Traa til VG.

Hun synes det er bra at de som ikke vanligvis kommer fram i media eller på andre plattformer, også får oppmerksomhet.

– Det er de som er de virkelige heltene. Jeg som kommer fra idrettsverdenen ses jo på som en idrettshelt, også har man helter i næringslivet, for eksempel. Men da jeg konkurrerte for meg selv og nasjonen, var det mye egoisme fra min side for at jeg skulle bli best. Mens disse heltene her føler jeg på en måte er mer virkelige helter, for andre.

For Kari Traa selv har altså broren en viktig rolle i livet hennes, og er en hun omtaler som sin helt. Han fikk hjernesvulst i ung alder, og måtte venne seg til et nytt liv.

– Broren min ble syk da han var 22 år, og ble aldri helt bra igjen. Men han godtok livet sitt sånn som det ble, og har aldri klaget. Han er nok den i mitt liv jeg beundrer mest, sier Traa.

– EN SELVFØLGE Å SVARE JA: Programleder Markus Bailey nølte ikke da han ble spurt om å dele ut pris i kveld. Foto: Jan Petter Lynau , VG

Idol-programleder og tidligere barnetv-vert Markus Bailey er også blant prisutdelerne.

– Jeg digger konseptet, selvfølgelig. Dette er mye gøyere enn å få en gullrute, liksom. Dette er jo folk som virkelig utgjør en forskjell i hverdagen og gjør noe hyggelig for andre. Klart man skal hylle det! sier Markus Bailey.

Selv synes han det er en ære å få dele ut prisen, selv om han sliter med å skjønne helt hvorfor han egentlig fikk lov.

– Jeg må innrømme at jeg blir litt sånn… hvorfor skal jeg det? Jeg får litt mindreverdighetskomplekser når jeg er med så mange flotte folk, sier han og ler.

– Men sånn sett er det selvfølgelig en stor ære å få dele ut prisen. Så da jeg fikk spørsmålet så svarte jeg jo at selvfølgelig gjør jeg det, forteller han.

Les også: Moira har hjulpet 13 millioner mennesker ut av fattigdom

– Norske helter styrker en viktig verdi i Norge

– MOREN MIN SÅ ALLE: President i Røde kors, Sven Mollekleiv, ser på de mange frivillige i organisasjonen, sin egen mor og kona som sine helter. Foto: Helle Gannestad , VG

– Jeg synes dette initiativet til å løfte fram hverdaghseltene, de frivillige som gjør en en forskjell, og som betyr så mye for så mange, er kjempeviktig, sier president i Norges Røde kors, Sven Mollekleiv.

Også han er glad for å få lov til å dele ut pris.

– I Norge har vi bygget opp et samfunn som på en måte har forstått verdien av solidaritet og av dugnad, det å ta initiativ, og dette programmet og denne oppmerksomheten rundt de som blir løftet frem, er med på å styrke en utrolig viktig verdi i Norge, sier Mollekleiv.

Han tror mange vil identifisere seg med kveldens helter, anerkjenne dem og selv ønske å bidra.

– Sånn sett er dette et sterkt og viktig signal, sier Mollekleiv.

Mollekleiv har som president i Norges Røde kors mange hverdagshelter, og er opptatt av å hedre de frivillige i samfunnet vårt. Samtidig trekker han også fram viktige personer i sitt eget liv.

– Moren min så alle. Hun var til for alle, og hun husket på alle. Også er jeg utrolig stolt over at kona mi hele livet har brukt all sin fritid på å tilrettelegge for at multifunksjonshemmede får muligheten til å leve verdige liv, og få lov til å bli en ressurs for seg og familiene sine, sier Mollekleiv.

Årets kroneruller: Emma (11) samlet inn 120.000 kroner til sykehusklovnene

– Vi er for dårlige til å feire hverdagsheltene



– STAS Å FÅ VÆRE MED: SV-leder Audun Lysbakken synes Norske helter er en viktig feiring av hverdagsheltene. Foto: Fredrik Solstad , VG

SV-leder Audun Lysbakken er også blant kveldens prisutdelere. Han er glad for at vi i kveld kan gi ekstra oppmerksomhet til de som er helter for folk rundt seg.

– Jeg synes faktisk vi er for dårlige til å feire hverdagsheltene i Norge. Jeg tenker på alle som stiller opp som trenere, som er frivillige i barneidretten, og lokalpolitikere som bruker fritiden sin på å jobbe for lokalsamfunnet. De synes jeg vi kunne skryte av litt oftere, sier Lysbakken.

Han forteller at han ble glad over å se listen over fjorårets vinnere, og har troen på en fin kveld for å hylle hverdagshelter.

– Norske helter betyr at mange som gjør noe viktig for andre, og som kanskje ellers ikke ville blitt sett, får oppmerksomhet. Det er både en hyllest de fortjener, men så er det også med på å vise oss alle hvor viktig en ekstra innsats for andre er. Så det synes jeg er stas å bli spurt om å få lov til å være med på, sier han.

Hvem er helten i ditt liv?

– Da må jeg svare moren min. Hun ble alenemor da faren min døde da jeg var 16, og broren min som er 15 år yngre enn meg. Selv om det var en utrolig tøff tid for henne klarte hun å skape et trygt og godt hjem for oss, på en måte som jeg beundrer veldig. Hun er et utrolig sterkt menneske, så hvis du spør hvem som er helten i mitt liv, er det uten tvil henne, forteller han.