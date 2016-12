Jonas (16) reddet naboene fra branndøden

En søndagsmorgen i 2015 ser Jonas at det ryker fra nabohuset. At han holder hodet kaldt denne morgenen, redder to menneskeliv.

Jonas Tronvold er på vei hjem etter å ha sovet hos bestemoren sin. Han skal hente en bunke aviser han selger hver helg.

På vei opp mot huset ser han at det ryker fra kjøkkenvinduet i første etasje i nabohuset.

– Så merkelig. Fyrer de så tidlig om morgenen?, tenker han.

Han går videre opp mot sitt eget hus, der han møter moren, Inger Lise. På vei ned igjen for å starte på avisrunden ser han kjøkkengardinene ramle sammen. Han skjønner hva det er som foregår.

Så kjøkkenvinduet eksplodere

Jonas skal vise seg å redde to liv denne søndagsmorgenen. Når VG møter ham hjemme i Fredrikstad knappe to år etterpå, er det i anledning prisutdelingen Norske helter, hvor han i kveld mottar prisen for å være «Årets unge redningshelt».

Etter å ha sett gardinene ramle ned gjennom vinduet, løper Jonas ned mot huset igjen, uten å helt vite hva han skal. Når han nærmer seg hører han noen som roper om hjelp.

– Da ble jeg ganske redd, egentlig, forteller han.

– STOLT: Som 14-åring reddet Jonas naboene ut av en husbrann. – Jeg er stolt over å ha reddet to menneskeliv, sier han. Foto: Christian Clausen/VG , VG

Han løper opp og henter moren. I det de kommer ned, eksploderer kjøkkenvinduet i det brennende huset. Samtidig hører de rop fra andre etasje.

Jonas går for å finne hjelp. Inger Lise går mot brannen og finner mirakuløst nok en stige liggende ved den ene husveggen. Hun løfter den opp, men i det den treffer veggen ser hun at den bare når halvveis opp mot vinduet. Jonas er i bakken ovenfor og får med seg det som skjer.

– Da begynte jeg faktisk å le. Hun sto der liksom med stigen som ikke rakk opp og var helt hjelpeløs, forteller Jonas smilende.

Han går ned og hjelper moren. Kobler sammen stigen med den andre halvdelen som fremdeles ligger inntil veggen. Sammen får de stigen opp, og de to som er i huset, en kvinne og en mann, kommer seg ut. Kvinnen manøvrerer en katt i armene mens hun klatrer ned stigen. Mannen har aske i ansiktet og er nesten helt naken, med unntak av et teppe han holder rundt livet. De sendes på sykehus, og Jonas begynner runden med avisene – som han jo hadde tenkt. Halvveis på ruten spyr han av røyken han har tatt inn, og blir sendt til legevakten. Moren havner på sykehuset, men begge kommer hjem samme kveld.

– Det eneste som sto i tankene mine var å få de ut

Det er ett år og ni måneder siden søndagsmorgenen som kunne endt så mye verre. Ingen vet hva som kunne skjedd hvis Jonas ikke hadde skullet gått med avisene den morgenen. Det har flere bitt seg merke i.

Kort tid etter brannen fikk Jonas Norsk brannvernforenings heltediplom for innsatsen. I ettertid har flere lokale medier vært på besøk. Selv tror Jonas hvem som helst ville gjort det samme i en slik situasjon.

Ser du på deg selv som en helt?

– Nei, jeg gjør ikke det, ikke i det hele tatt, egentlig. Sånn jeg ser det hadde alle gjort det samme. Det håper jeg, i alle fall.

Likevel, han innrømmer at han var redd da det pågikk.

– Ja, jeg var det. Men det eneste som sto i tankene mine var å få de ut.

Da det ble klart at han kom til å bli kåret til redningshelt, prøvde kompisen å spre ordet i kantinen på skolen. Selv synes Jonas det blir litt mye.

– Det begynner jo å bli en stund siden, så jeg synes det blir litt voldsomt.

Men altså ... er det ikke litt kult engang?

– Ja, jo da. Litt, så, det er jo litt gøy, innrømmer han.

– På fotballaget mitt kaller de meg brannhelten, forteller han og ler.

Og han må erkjenne at han er litt stolt. Når han tenker seg litt om er det kanskje ikke alle som ville gjort det samme.

– Nei, kanskje ikke. Jeg er jo ganske stolt over å ha reddet to liv, egentlig.

Var tøft i tiden etterpå

Det er fremdeles uklart hva det var som egentlig skjedde den morgenen. Hvorfor det begynte å brenne, vet hverken Jonas eller moren. Huset står fremdeles nedbrent, og man kan ennå kjenne lukten av bål i området rundt.

Jonas innrømmer at hendelsen har satt spor i ham. Det setter preg på en fjortenåring at to mennesker skylder ham livet. I tiden etter slet han med å sove.

– Den første natten sov jeg ingenting. Jeg hadde så mange tanker i hodet. Og jeg var nede og så rundt huset en del i tiden etterpå.

Hva så du etter?

– Det vet jeg egentlig ikke helt ... jeg bare hadde et behov for å gå ned dit, sjekke ut området.

– Også tok det en stund før jeg fikk lov å tenne i peisen, spiller moren inn.

Jonas nikker. Det ble noen rare uker i tiden etterpå. Samtidig har han vært opptatt av å gi moren like mye av æren for redningsdåden.

– Ja, men hun var jo sammen med meg. Du var jo det, sier han og ser på moren.

Hun nikker. Men legger ikke skjul på at det er takket være Jonas at det gikk så bra.

– Hadde ikke han skullet hente sekken med aviser den morgenen, hadde vi jo aldri oppdaget brannen. Tenk på det, sier hun.