Emma (11) samlet inn 120.000 til sykehusklovnene - nå er hun en helt

Emma Aasbakk Engen har vært syk hele livet. Som niåring begynte hun å samle inn penger til Sykehusklovnene, for at barn på sykehus skal få det litt bedre. Nå vinner hun Norske helter.

Norske helter * I hele høst har TVNorge, Gjensidigestiftelsen og VG funnet vanlige nordmenn som har gjort noe helt ekstraordinært. * Mandag 12. desember kl 20.30 sendes showet på TVNorge. Da hedres hverdagsheltene i en storslagen prisutdeling i Oslo. *Målet er å dele noen av landets mest inspirerende historier og bidra til at menneskene bak får den oppmerksomheten de fortjener.

– Det er gøy å være nominert, men jeg tror ikke jeg vinner, sa Emma da VG møtte henne like før prisen for Årets kroneruller i Norske helter ble faktum.

Men nå er det hevet over enhver tvil; Emma har vunnet. Mandag kveld deles den ut, under årets Norske helter-sending på TV Norge.

Solgte klovnebilder til inntekt for Sykehusklovnene

Etter at Emma for snart to år siden begynte å male klovner til inntekt for sykehusklovnene ved St. Olavs hospital i Trondheim, har det skjedd mye.

VIL MALE KLOVNER TIL HUN BLI PENSJONIST: Emma har ingen planer om å slutte med å male klovner. Det viktigste er at barna blir glade, synes hun. Foto: Therese Alice Sanne/VG

Det begynte med at Emma og mamma Karin var på vei til en av mange kontroller på sykehuset. De fant ut at de skulle kjøpe med klistremerker til de andre barna der. Kort tid etterpå kom ideen om å male klovner. Det var egentlig et forslag fra Emmas lærer, at å trykke opp bildene og selge de jo kunne vært en idé.

Målet var først å samle in 2.000 kroner. 26. februar 2015 solgte de det første bildet. Moren lagde facebooksiden Hjerteklovn for å få solgt mer. Deretter tok det helt av. Nå har de ti første bildene blitt til 300, og de 2.000 kronene de hadde planer om å tjene inn har blitt til over 120.000. Og Emma har ikke tenkt å gi seg.

VG møter Emma hjemme på Berkåk, halvannen time utenfor Trondheim. I stua henger det første klovnebildet hun malte. Hun har langt, lyst hår, er sjeløyd med runde briller. Det dårlige synet er en av mange bivirkninger av sykdommen hennes; nevrofibromatose type 1. Sykdommen gir svulster i flere deler av kroppen, og rammer nervesystemet. Det har gjort at Emma har vært ut og inn av sykehus de siste årene, og trolig må fortsette med det resten av livet. Men hun har nektet å gi opp, hele tiden. Da hun fikk diagnosen, fikk hun beskjed om at hun aldri kunne gå på ski. Nå er det favoritthobbyen.

Likevel må hun på flere ulike kontroller med jevne mellomrom. Syn og blodtrykk må sjekkes, det samme må motorikken og evnene til å bevege seg. Det fører til mye tid på sykehus.

Hvordan er det å være på sykehuset?

Hun viser en «tommel ned».

– Det er kjedelig, sier hun, mens munnen former seg til et nedoversmil.

ELSKER Å GÅ PÅ SKI: Som fireåring fikk Emma høre at hun aldri kunne gå på ski. Da hadde hun allerede gått på ski i to år. Foto: Therese Alice Sanne/VG

Overga klovnebilde til kongeparet

Emma er glad for at malingen, en annen av mange hobbyer, har blitt så betydningsfull. Det har gitt henne flere store opplevelser. I fjor var hun på God morgen Norge, sammen med Nemi-tegner Lise Myhre. I sommer var det 15-årsmarkering for Sykehusklovnene. Da fikk Emma møte Haakon Bleken.

– Det var høydepunktet.

Det var på åpningen av en kunstutstilling for klovnene at de to møttes. Bildene var malt av kjente kunstnere. Og Emma. Da måtte hun snakke i mikrofon.

– Det var flaut! sier Emma.

– Nå tuller du bare, Emma, sier mamma.

Hun innrømmer det. Det var kanskje litt gøy, innerst inne.

– Også fikk jeg blomster! forteller hun.

Hun framstår tøff. Sjarmerende veslevoksen. Håret fyker fram og tilbake med bevegelsene, og rammer inn ansiktet og brillene.

Det har blitt mye oppmerksomhet på Emma etter hun begynte prosjektet sitt. I tillegg til å offisielt kunne kalle seg en helt, er hun nominert til å bli «Årets trønder». Og i sommer fikk hun møte kongen og gi ham et klovnebilde.

– Og vi fikk bo på hotell!

Og ikke hvor som helst; de bodde på Plaza. I 16. etasje.

– Det var så god service der. Og maten var så god! Jeg kunne bodd på hotell enda, jeg.

– Skal holde på til jeg blir pensjonist, i alle fall



Hotell eller ikke, det var ikke det Emma hadde sett for seg da hun begynte med å male klovner. Det viktigste har hele tiden vært at barn på sykehus skal bli glade.

– Og tenke på noe annet enn at de er syke. Det er viktig, sier hun.

Tross oppmerksomheten er Emmas liv likevel ganske likt en «vanlig» elleveårings, i alle fall for det meste. Skole, tegning og skigåing er det som preger hverdagen. Så er kongen, Haakon Bleken og prisutdelinger blant de mer spesielle begivenhetene - foreløpig.

Selv har Emma bestemt seg. Dette skal hun holde på med lenge.

– Helt til jeg blir pensjonist, i alle fall.

Emma er klar over at sykehus kommer til å bli en del av hverdagen ganske lenge. Det gjør henne ikke så mye. Planen når hun blir stor er å bli skiløper.

– Jeg skal bli den neste Marit Bjørgen, sier hun bestemt.