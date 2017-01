Norske Amin (33) tør ikke forlate USA

Den norske studenten er statsborger i både Norge og Iran. Forlater han USA, vil han ikke få reise inn igjen.

– Vi er fengslet i USA nå, hvis vi reiser ut så kan vi ikke reise tilbake igjen, sier Amin Haddadi VG.

Han er for tiden i San Francisco på et studieopphold ved Berkeley University, som i utgangspunktet skal vare til august. Haddadi er norsk statsborger og har bodd i Norge siden 2000 og har tilbrakt over halve livet i Norge. Ettersom han er født i Iran, rammes han av innreiseforbudet innført av Donald Trump fredag.

– For oss har dette fått katastrofale følger. Det er ikke bare av praktiske grunner vi reagerer, men ideologiske, medmenneskelige. Dette er på grensen til fascisme når du blir segregert kun basert på hvilket land du er født i, sier en opprørt Haddadi

Søndag ble det kjent at innreiseforbudet for mennesker med grønt kort er opphevet. Dette gjelder imidlertid ikke Amin, som er i USA som forsker, og ikke med grønt kort.

Må avlyse jobbmøter



Haddadi er ansatt som sivilingeniør i Multiconsult, og doktorgraden hans er et samarbeid mellom dem, Forskningsrådet og NTNU. Han er i USA sammen med en kollega, en iransk statsborger som har bodd i Norge i fem år, som også er doktorgradsstipendiat ved NTNU.

Forskningen deres krever at de reiser frem og tilbake mellom Norge og USA, noe de nå ikke tør å gjøre. Han skulle vært i Norge for flere jobbmøter i februar – de må han nå droppe.

Haddadi frykter at han skal bli tvunget til å avbryte oppholdet.

– Det er til stor ulempe for forskningen vår. Hvis vi mister muligheten til å reise frem og tilbake, er det best at vi bare pakke sammen og flytte hjem, sier Haddadi.

Han fortviler over at dette rammer ham, av årsaker som er fullstendig utenfor hans kontroll. Haddadi har nemlig dobbelt statsborgerskap – både i Norge og Iran.

– Hvis du først er født i Iran, så er du iransk statsborger til evig tid hvis du skal kunne reise tilbake til Iran. Vi er nødt til å ha Iransk pass for å kunne besøke familie i Iran. Det er ikke noe vi kan komme oss ut av, sier han

Opplevd mistro før



Dette er ikke første gang han er blitt behandlet annerledes på grunn av sitt opphav. Haddadi forteller at etter terrorangrepene 11. september, måtte han forholde seg til å bli behandlet annerledes i blant annet sikkerhetskontroller ved innreise til andre land.

– Jeg klarte å la være å ta det innover meg, men denne gangen ... I går rant det rett og slett bare over for meg. Dette var dråpen, forteller han.

Det resulterte i en Facebook-post, hvor han raste mot den amerikanske presidenten.

– Jeg håper den gjør inntrykk og gjør folk oppmerksomme på hvor alvorlig dette er, sier han.

Rammer flere i familien



Faren hans, som fortsatt bor i Iran, hadde planlagt å besøke sønnen i USA. Det vil han nå ikke få lov til. I tillegg har innreiseforbudet rammet flere medlemmer av Haddadis familie.

– Min fetter som bor i Canada fikk jobb i LA og flyttet hit i forrige uke. Hans kone ble nektet innreise fra Canada i går. Et annet søskenbarn, som er kanadisk statsborger og har vært i Canada siden han var 5 år gammel, får ikke gjennomføre sin arbeidsreise til Phoenix i neste uke, forteller Haddadi.

Han forteller at stemningen i USA er spesiell nå.

– Det har vært veldig rart den siste uken. Det er avsky, folk tar avstand og hater situasjonen som den er, sier han.

På universitetet deles det ut flyers, aktivismen er svært aktiv, forteller han.

– De har trappet opp aktiviteten og oppfordrer til motstand, sier Haddadi.

