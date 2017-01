Norsk turist: – Hvis vi skal ut må vi svømme i gatene

Thailandske myndigheter har satt inn landets marine for å evakuere flomofre i den sørlige delen av landet.

Elleve mennesker har mistet livet i flommen, og en person skal være savnet, melder storavisen Bangkok Post.



Mange nordmenn ferierer i det sørlige Thailand i vinterhalvåret, og et norsk ektepar som er på ferie på øya Koh Samui gir VG denne beskrivelsen av situasjonen lørdag formiddag:

– Totalt isolert på hotellet



– Vi sitter totalt isolert på hotellet, hvis vi skal ut må vi svømme i gatene. Strømmen har gått flere steder, og vi er redde for om det kan skje her også.

Ekteparet skulle etter planen ha feriert i Thailand til 15. januar. Kvinnen sier at de nå har kjøpt nye flybilletter og fremskyndet hjemreisen til kommende mandag, men at de ikke vet om de kommer seg til Bangkok i tide.

VEIEN BLE ELV: Flere tusen landsbyer er rammet av storflommen i det sørlige Thailand, ifølge landets myndigheter. Dette bildet ble tatt fredag i Muang i Nakhon Si Thammarat -provinsen. Foto: Reuters

– Vi er engstelige. Situasjonen er veldig uoversiktig. Vi håper regnet stopper og at veiene tømes for vann, slik at det blir mulig å ta seg frem på veiene.

I noen områder står vannet så høyt som til takene, og flommen har rammet over 700.000 mennesker siden den begynte for en uke siden, opplyser det thailandske innenriksdepartementet lørdag, ifølge NTB.

Ifølge thailandske medier skal ti provinser være rammet av uværet. Lørdag sendte den thailandske marinen sitt største landgangsfartøy – HTMS «Ang Thong» – til det flomrammede området.

Sender båter og helikoptre

Ombord i skipet er flere helikoptre som skal levere forsyninger til isolerte områder og 50 mindre båter som skal settes inn i evakueringsarbeidet.

– Myndighetene vil evakuere flomofre og bistå med husly og medisinsk hjelp, opplyser en talsmann for myndighetene til Bangkok Post.

PÅ DYPT VANN: Her står Christian Granli (30) på fortauet utenfor hotellet i Koh Samui. – Hadde jeg gått ut i veien hadde det blitt dypere, sier han. Foto: PRIVAT

Flere turister har ifølge NTB måttet avlyse ferien sin, blant annet på øyene Koh Samui og Koh Phangan. Hundrevis av turister har også blitt rammet av flyforsinkelser, samtidig som buss- og togavganger er blitt innstilt på fastlandet.

Christian Granli (30) fra Trøgstad har feriert på Koh Samui sammen med ektemann og svigerforeldre siden 28. desember. Han karakteriserer den siste uken som et mareritt.

– Det har vært helt vilt. Vi har sittet isolert på hotelet i to dager, og det har regnet i helt ekstreme mengder. Vi skal avslutte ferien i Bangkok, og håper vi får noen hyggelige dager der, sier han.

– Uvanlig at det regner

Sjømannsprest i Pattaya, Ragnvald Seierstad, sier til VG at sjømannskirken ikke har fått noen henvendelser fra nordmenn i forbindelse med flommen.

– Det er uvanlig at det regner på denne tiden av året. Her i Pattaya har vi bare hatt noen få regnskurer, sier Seierstad.

BESØKTE FLOMOFRE: Thailands statsminister Prayuth Chan-ocha besøkte fredag de flomrammede områdene i det særlige Thailand. Her er han fotografert i Ra-ngae i Narathiwat-provinsen. Foto: Surapan Boonthanom , Reuters

Kommunikasjonsansvarlig Nora Aspengren i Tui Norge (tidligere Star Tour, red.anm.) sier til VG at selskapet for tiden ikke har noen gjester i det berørte området.

Ifølge meteorologer i Thailand skal nedbøren lette søndag.

Nabolandet Malaysia er også blitt rammet av flom denne uken, der tusenvis av mennesker søkte tilflukt i evakueringssentre nordøst i landet tidligere i uken.