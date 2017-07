Leter etter ukjent lottovinner: Får 13 mill på konto innen onsdag

En mann fra Rogaland prikket inn samtlige vinnertall i lørdagens Lotto-trekning, men vet det trolig ikke selv.

Overbringeren av det glade budskap, fra Norsk Tipping, har siden i går kveld forsøkt å komme i kontakt med mannen, men kommet til avskrudd telefon.

– Det virker som om telefonen er avskrudd, sier vinnerkontakt i Norsk Tipping, Pernille Storholm Skaret. Hun har ringt vinneren av 13 millioner kroner flere ganger både i går kveld og i dag.

Kupongen er levert inn hos Extra på Klepp på Jæren i Rogaland.

– Det er strenge retningslinjer for hvordan vi skal kontakte vinnere, for at vi skal være helt sikre på at vi snakker med riktig person. Blant annet sender vi ikke SMS. Men jeg har ringt gjentatte ganger i går og i dag, sier Storholm Skaret.

Pengene kommer uansett

Uansett om det oppnås kontakt eller ikke, pengene er på vinnerens konto senest onsdag.

– Alle tippere er registrert hos oss, med navn, telefonnummer og kontornummer. Det tar normalt inntil tre virkedager før pengene er på konto, sier Pernille Storholm Skaret.

Mannen fra Rogaland prikket inn alle vinnertallene i lørdagens Lotto-trekning, og blir belønnet med 13 millioner kroner for dette.

Vinnerrekka var for øvrig denne: 2–5–7–10–22–24–30, tilleggstall: 19, melder NTB.

