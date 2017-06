Norsk politilegende til homofile: «Unnskyld»

Den tidligere polititoppen Torleiv Vika beklager politiets oppførsel overfor homofile på 60- og 70-tallet.

I et åpenhjertig innlegg på Politiforum denne uken tar den tidligere lederen av Beredskapstroppen et oppgjør med hvordan han og kolleger behandlet homofile i hovedstaden.

Vika forteller at han blant annet har vonde minner fra episoder der politiet rykket ut til pissoarene på Grünerløkka og Ankertorget på 60-tallet for å jage bort mannspersoner.

Han sier at kollegene visste at dette var oppholdssteder for homofile.

«Det ble nok enkelte ganger fra oss kommentert med noe nedsettende ytringer. Vi kunne heller ikke tenke oss at det var noen politifolk som på den tiden hadde denne legningen, men det var nok det», skriver Vika.

I 1976 fikk den nå pensjonerte politimannen ansvaret for å lede Delta, den første avdelingen til Beredskapstroppen, noe han gjorde i ti år. Senere ble han også sjef på Politihøyskolen.

I Norge kunne homofile bli dømt til fengsel i inntil ett år for «utuktig omgang» helt frem til 1972.

Ifølge Store Norske var Norge også det første landet i verden som innførte egne bestemmelser som sikret homofile vern mot nedsettende omtale og diskriminering. Det skjedde i 1981.

Vika skriver at minnene «nok har vært der hele tiden», men at de ble «forsterket» da han var gjest i sin nevøs bryllup i Eidsvoll kirke. Nevøen er politimann og Eidsvoll-ordfører John-Erik Vika, som i februar ble en av de første homofile til å gifte seg i kirken.

VG har ikke lykkes med å få en kommentar fra Vika lørdag kveld.

«Det er en lang vei fra de mørke pissoarene på Grünerløkka og Ankertorget til lyset og varmen som møtte deg i kirken på Eidsvoll», skriver Vika i innlegget, før han kommer med følgende beklagelse til de som ble rammet av politiets oppførsel før i tiden:

«Det eneste jeg kan i denne sammenheng er «unnskyld» – og minne om de ordene biskopen sa under vielsen: «Kjærligheten er det største».