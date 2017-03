Willoch ber NATO gi opp Krim

GARDERMOEN (VG) Det er ikke realistisk at Krim skal komme tilbake til Ukraina, sier tidligere statsminister Kåre Willoch (H).

– Antydningene fra NATO om at Ukraina kunne bli medlem, var innledningen til en helt overflødig skjerping av motsetningene mellom Russland og vesten, sier Willoch til VG.

Fredag fikk 88-årige Willoch, Høyres superveteran, taletid på Høyres landsmøte.

Der ba han landsmøtet stemme ned forslaget om å droppe barnetryden til fordel for gratis barnehage.

Willoch nevnte ikke sikkerhetspolitikken som opptok ham tungt som statsminister og senere som leder av Forsvarskommisjonen på 90-tallet.

Men overfor VG går han langt i å uttrykke at NATO og Vesten overdriver trusselen fra Russland:

– Ingen kan være interessert i forsvarsmessige tomrom. Jeg ser heller ikke noen direkte uttrykk for at Russland er blitt så mye farligere, sier Willoch,

Krim kommer ikke tilbake



På spørsmål om sanksjonene som EU og NATO-landene har iverksatt mot Russland vil føre til en endret russisk holdning, svarer Willoch:

– Jeg kan ikke se noen realisme bak forventingene om at Krim skal komme tilbake til Ukraina. Og måler man forventingene blant de som bor på Krim, så har de heller ikke uttrykt noen forventning om å få komme tilbake.

- Hvordan kan NATO og Russland normalisere forholdet?

- Jeg går ut fra at man på betydningsfullt hold i NATO tenker igjennom hvordan man skal komme ut av situasjonen med sanskjoner. Når man innfører straffetiltak, tenker man ikke alltid grundig igjennom hvordan man skal komme ut av det. Hvis man trodde at Russland skulle trekke seg ut av Krim på grunn av sanksjonene, var ikke det særlig realistisk.

Europa får det bedre



Så gir Willoch et hint til NATO om hva som må til:

– Hele Europa vil få det bedre hvis Russland får det bedre økonomisk. Det er så stor gjensidighet i økonomien, Det er lettere å holde ro i en stat som har det bra, sier Willoch.

Han karakteriserer utspillene fra USAs nye president Donald Trump som «alvorlige og dramatiske» og legger til at man ikke kan styre en så stor stat ut fra innfallsmetoden.

– Men Trump varer ikke veldig lenge, tror jeg. Man må ikke tro at alle amerikanere nå er like usystematisk. Det er håp på lengre sikt, når man vet at Hillary Clinton faktisk fikk flere stemmer enn Trump, sier Kåre Willoch.

Byrdefordeling



Men han legger til at det ikke er rimelig at USA skal ta en så stor del av byrden for forsvarsutgiftene, og har stor forståelse for det amerikanske kravet om byrdefordeling.

Om debatten om NATOs to-prosentmål i Høyre, sier Willoch:

– Min regjering fikk til et forlik der alle partiene var enige om at vi skulle bruke tre prosent på forsvar. Det ga et rom for forsvarsekspertene til å styre detaljene, og det tror jeg er klokt. Når Stortinget skal bestemme hvor flyplassene skal ligge, da går det fort galt.