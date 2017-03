Vil rydde opp, på strendene og i reglene

GARDERMOEN (VG) Tina Bru (H) mener det er absurd at Aksel Johansen (82) på Sula kan få bot for å samle søppel fra havet. Kampen mot plast i havet er et av vår tids store miljøslag, sier hun.

– Han skal ikke få bot. Han skal tvert imot få hjelp til å samle opp søppelet, sier Tina Bru, som er Høyres klima-. og miljøtalskvinne på Stortinget.

82-åringen samler plast og annet søppel som driver inn fra havet rundt Sula i Sør-Trøndelag. Det har han gjort siden 80-tallet.

Les mer her: Kan få bot for å samle opp søppel

Blir eier av søppelet



Men søppelet som Johansen plukker opp, blir liggende på stranda. Frøya kommune har pålagt Johansen å rydde opp etter seg. Ved å samle inn søppelet gjør han seg selv til eier av det, ifølge kommunen.

– Her må vi rydde opp, både på strendene og i reglene, sier Tina Bru.

Hun bor selv på Jæren og ser hvordan vinterstormene løfter avfallet fra havet opp på strendene.

Må ta i årsaken



– Mye ender opp her. Vi plukker fiskegarn, plastposer og alt mulig annet som er dumpet i havet. Friluftsrådet på Jæren setter ut containere hvor folk kan legge avfall de plukker opp, og heldigvis fylles containerne raskt opp. Men vi må også angripe årsaken til denne forsøplingen, sier Bru.

Husker du? Hval funnet med 30 plastposer i magen.

Lørdag morgen har landsmøtet i Høyre vedtatt en resolusjon om et renere hav, Regjeringspartiet vil pålegge kommunene å ta et større ansvar for å samle opp forsøpling fra havet, slik som på Sula.

– Det skal være gratis for fiskebåter å levere marint avfall i havn. Det er flott å se at folk tar et samfunnsansvar og plukker opp. Men så må vi også redusere kildene til denne forsøplingen, sier Bru.

Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år ifølge World Economic Forum.

Les også: I 2050 kan det være mer plast enn fisk i havet.

Nedbrytbart



– Vi må både utvikle produkter som er nedbrytbare og som kan erstatte plast, sier Bru.

Landsmøtet i Høyre har vedtatt å gå inn for høyere pant på tomflasker, og øke vasking av veier for å begrense spredningen av mikroplast, hvor slitasje på bildekk er en av de store forurensningskildene,

– Kommer plastposeavgiften tilbake?

– Det tror jeg ikke. I Norge er plastposene også en viktig del av avfallshåndteringen, De er en del av problemet, men også en del av løsningen. Men jeg tror vi må utvikle nedbrytbar emballasje som kan erstatte dagens former for plast, sier Bru,

Helgesen: Ille, men ikke overraskende