Venstre vil tvinge regjeringen til åpenhet rundt Hærens fremtid

GARDERMOEN (VG) Venstre vil ha planen om fremtiden for Hæren og Heimevernet ut til offentlig debatt før valget.

Partiet godtar ikke at regjeringen skal vente med å legge landmaktutredningen fram for Stortinget i statsbudsjettet i oktober.

Landmaktutredningen er siste del av Forsvarets langtidsplan, som ble vedtatt i Stortinget, med støtte fra regjeringspartiene og Ap, i november 2016. Hvordan Hæren og HV skal designes for fremtiden, ble utsatt til neste høst, for å få fram grundigere utredninger.

– Det er en reell fare for at den norske hæren bygges ned, og at skillet mellom HV og Hæren viskes ut. Vi trenger mer HV og ikke mindre HV, sier Venstre-nestleder Ola Elvestuen til VG.

Han mener det er udemokratisk at en så vesentlig plan for forsvaret av Norge ikke skal legges ut til offentlig diskusjon før stortingsvalget i september:

– Jeg vil si at det er helt avgjørende at den faglige delen, rådene fra forsvarssjefen og de fagmilitære om hvordan landforsvaret skal se ut i fremtiden, legges fram før valget. Alt annet vil være udemokratisk, sier Elvestuen.

Sjøheimevernet legges ned



Venstre liker ikke at Sjøheimevernet nå er under nedbygging og avvikling, og mener at det er i strid med vedtak som Stortinget gjorde, at den fremtidige strukturen skulle legges når landmaktutredningen er klar.

– I budsjettavtalen med regjeringen ble det satt av ekstra penger til øvelser i HV og Sjøheimevernet i 2017. Derfor reagerer jeg på at avviklingen er startet, sier Venstre-nestlederen.

Han viser også til at de tillitsvalgte i Heimevernet slo alarm i VG tidligere denne uken, om at antallet nøkkelobjekter som HV skal rykke ut til forsvare i tilfelle krig eller krise, har økt med 40 prosent.

Lavere antall



Men forsvarsledelsen motsier nå de HV-tillitsvalgte og avviser at antallet nøkkelobjekter har økt, sammenlignet med tidligere år:

«Antall objekter som Heimevernet skal sikre ble betydelig redusert i 2012. Til tross for at antall objekter, som en konsekvens av en revidering av vårt planverk, ble økt noe i 2016, er fortsatt antallet objekter lavere enn hva det var kun for få år siden. Det blir derfor misvisende å bruke den siste tids økning i antall objekter som et argument for at Heimevernet ikke er dimensjonert for å løse sine oppgaver», skriver forsvarssjefens talsmann, oberst Sven H. Halvorsen, i en epost til VG.

Viktigste sak



Ola Elvestuen (V) sier at forsvaret av Norge kommer til å bli en av de viktigste sakene i norsk politikk de neste årene, og at store anskaffelser til Forsvaret vil ta mye av det økonomiske handlingsrommet for offentlig sektor fremover.

– Skal vi kjøpe nye stridsvogner, artilleri og luftvern til Hæren? Eller skal Hæren omorganiseres fullstendig fra dagens brigademodell, til en mindre styrke og utstyres med langtrekkende våpen? Dette er store spørsmål som velgerne må få være med å ta stilling til. Derfor må forsvarssjefens råd til regjeringen bli en offentlig debatt, før regjeringen konkluderer med sitt syn overfor Stortinget, sier Elvestuen,

Venstre har nå fremmet et eget forslag i Stortinget og ber om støtte fra de andre partiene for å få ut planen før valget.

Ap: Ikke tatt stilling



Anniken Huitfeldt (Ap), leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomite, sier imidlertid at samarbeidspartiene, Høyre, Frp, KrF og Venstre må avklare dette seg imellom, ettersom landmaktutredningen er varslet som en budsjettsak fra regjeringen.

– Ap har ikke tatt stilling til Venstres forslag. Dette bør de avklare med sine samarbeidspartier, sier Huitfeldt til VG.

Kommer i budsjettet



Men statssekretær Øystein Bø (H), som svarer på vegne av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H), fastholder planen som er lagt:

– Landmaktutredningen vil bli lagt fram i forbindelse med budsjettet, i tråd med Stortingets enstemmige merknad i innstillingen til langtidsplanen. Utredningen gjennomføres som en integrert prosess i departementet, sier Øystein Bø til VG.

Han mener at Forsvarsdepartementet allerede har lagt til rette for stor åpenhet underveis:

– Informasjon legges fortløpende ut på nett og det gjennomføres en rekke møter og debatter med interessenter. Det var stor interesse og deltakelse på folkemøtene på Elverum og Bardufoss forrige uke. Det er lagt opp til at utredningen som helhet er ferdig i oktober, sier Bø.