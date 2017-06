Venstre vil gi bøndene 625 millioner

Venstre har spilt inn en ny ramme for jordbruksoppgjøret på noe 625 millioner kroner, og vil sende regjeringen og partene til nye forhandlinger. Uforståelig, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Etter at Venstre torsdag pakket sammen og forlot forhandlinger med de andre opposisjonspartiene, legger partiet nå et nytt forslag til løsning på bordet, som regjeringspartiene Høyre og Frp nå snuser på.

Ifølge stortingsrepresentant Andre Skjelstad (V) er målet å få landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) til å starte nye forhandlinger med bøndene, med en ny ramme som han fredag morgen ikke ville spesifisere overfor VG.

Høyner regjeringens bud



– Det jeg kan si om rammen, er at den er ansvarlig og vil bidra til inntektsøkning, sier Skjelstad til VG.

Ifølge VGs opplysninger skal Venstres forslag til ramme ligge noe over 600 millioner kroner.

Fredag ettermiddag bekrefter Venstre i en pressemelding at beløpet er 625 millioner kroner.

Det er lavere enn opposisjonens opplegg, som skal ha en ramme på opp mot 770 millioner, men samtidig høyere enn regjeringens siste tilbud til bøndene på 550 millioner kroner, som organisasjonene i landbruket brøt på.

Skjerme matprisene



Hensikten er å gi regjeringen en ny ramme i gjenopptatte forhandlinger med Bondelaget og Småbrukarlaget, men samtidig legge noen føringer på det endelige resultatet, ifølge Venstre-representanten.

Skjelstad sier at med Venstres opplegg vil prisene på landbruksvarer skjermes overfor forbrukerne, Det peker mot at hele økningen fra regjeringens opplegg skal tas over statsbudsjettet.

– Vi ønsker også å skjerme jordbruket i distriktene mot en modell fra Sp, som etter vår mening vil vri matproduksjonen mot sentrale steder, og vekk fra distriktene, sier han.

Verner akevitten



Skjelstad legger til at tilskuddet til potetproduksjon som går til akevitt, er skjermet i Venstres skisse. Det såkalte oppskrivingstilskuddet ønsket regjeringen å fjerne i forhandlingene med Bondelaget og Småbrukarlaget.

Sp: Umulig å vite



– Det er umulig å forstå hva Venstre egentlig vil, ut over å støtte regjeringen. Kanskje de forsøker å gjøre noe for å få oppmerksomhet etter å ha sett dagens måling i VG, sier Vedum.

Ifølge NTB kommer det positive toner fra Fremskrittspartiet, som nå vurderer Venstres forslag om jordbruksoppgjøret. Samtidig fortsetter opposisjonen sine samtaler.

– Jeg kan si så mye som at det blir en løsning, sier Morten Ørsal Johansen (Frp) til NTB.

Kritikk for u-sving

Mens Venstre får ros av regjeringspartiene for å vise ansvarlighet, er det kraftig kritikk fra resten av opposisjonen. Der har man vanskelig for å forstå partiets u-sving.

– Venstre vraket forhandlingene for å redde regjeringen. Det er ikke lenger et parti, bare et støtteparti, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes til NTB.

– En samlet matproduksjonsnæring må leve i usikkerhet om fremtidens rammebetingelser. Det er beklagelig og alvorlig, sier Aps landbrukspolitiske talsperson Knut Storberget til NTB.

