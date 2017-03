Venstre-Trine måtte få voldsalarm etter debatt om plastposeavgift

RØST (VG) Venstre-leder Trine Skei Grande ble truet på livet etter flyseteavgiften. Etter debatten om plastposeavgiften, måtte hun få voldsalarm.

Høsten 2014 ble det mye debatt etter at Solberg-regjeringen i sitt budsjett vurderte å innføre en avgift for hver plast- eller papirpose.

For folk flest var feiden om plastposeavgiften en relativt fornøyelig sak, med mye humor. Men ikke for alle.

På et folkemøte på Røst onsdag kveld fortalte Grande til de rundt 60 fremmøtte at debatten om avgift på plastposene kostet henne mye frihet.

– Jeg har gått rundt med politialarm siden. Jeg må ha den med hele tiden, men akkurat her ute har jeg slått den litt av, sa Venstre-lederen.

Prøver å ikke la det styre

Hun vil ikke utdype om hva det dreide seg om, men hun sier til VG at det dessverre ikke er det eneste hun har vært utsatt for.

– I forbindelse med flyseteavgiften fikk jeg så kraftige drapstrusler at det blir rettssak mot vedkommende. Det forsterket behovet for å gå med alarm, sier Grande.

Hun kvier seg for å prate om det, fordi politikere har fått klare råd om ikke å prate om trusler. Men nå som hun antar at det blir en offentlig rettssak, vet hun at det uansett vil komme ut.

– Jeg prøver å la det styre minst mulig av livet mitt, sier Grande.

PST bekrefter etterforskning

– Vi kan bekrefte at vi har en sak. Den er under etterforskning og etterforskningen er i sluttfasen, sier Martin Bernsen, seniorrådgiver i Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Bernsen presiserer imidlertid at det foreløpig ikke er tatt ut en tiltale på nåværende tidspunkt, noe som medfører at det heller ikke er bekreftet at det vil bli en rettssak.

Det er en mannsperson som er under etterforskning etter straffelovens paragraf 115, som blant annet gjelder trusler mot myndighetspersoner. Saken relateres til bråket om flyseteavgiften i fjor vår, bekrefter PST.

En del av hverdagen



Grande nevner enda en sak som har skapt debatt, hvor hun har fått like hyggelige meldinger.

– I forbindelse med bensin- og dieselavgiften var det en som meldte at «hvis du havner foran bilen min, vil jeg ikke bremse, men gasse».

Hun sier hatmeldinger dessverre er en del av hverdagen.

– Du får jo en del hatmeldinger, sier Grande som i fjor tok initiativ til en dugnad mot netthets.

Plastposeavgiften endte som kjent på den politiske skraphaugen.

Men det er muligheter for at debatten blusser opp igjen. Tidligere i februar meldte nemlig TV2 at Miljødirektoratet har oversendt en anbefaling til klima- og mijøvernminister Vidar Helgesen om å innføre en plastposeavgift.



Anbefalingen kommer som følge av et nytt EU-direktiv som krever at plastposebruk kraftig reduseres.