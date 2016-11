Venstre-Trine: – Jeg er veldig lei meg

Det kan gå mot regjeringskrise etter at Venstre brøt budsjettforhandlingene. Venstre-lederen mener statsministeren og finansministeren har brutt løftene sine.

Venstres stortingsgruppe har besluttet å bryte forhandlingene om statsbudsjettet.

– Årsaken til bruddet er at regjeringspartiene ikke har vært villige til å forhandle om viktige deler av statsbudsjettet, spesielt om tiltak for å redusere Norges klimagassutslipp i tråd med våre forpliktelser i Parisavtalen, skriver Venstre i en skriftlig uttalelse.

– Vi ønsker oss en forhandlingsløsning, men slik situasjonen er nå, synes Venstre vi holder hverandre for narr ved å holde på sånn fram og tilbake, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til VG.

– Hva skal til for at du skal komme tilbake til forhandlingsbordet?

– Det må være at regjeringspartiene holder de lovnadene de kom med i forrige års budsjett. At man både skal få til et grønt skatteskifte og et betydelig kutt i klimagassutslippene. Dette har vært kjernen i uenigheten, og akkurat nå ser vi at alle ultimatum står fast, svarer Skei Grande.

Mener statsministeren har brutt løftene sine



Venstres leder sier hun er lei seg for at budsjettforhandlingene nå har brutt sammen:

– Jeg er veldig lei meg for at vi ikke får til noe på borgerlig side. Dette var et prosjekt vi hadde tro på. Vi er villig til å kjempe for å få til noe fortsatt, men i år synes jeg at ultimatumene har kommet i veien for de gode løsningene.

– Føler du at statsministeren har brutt sine løfter til deg?

– Både statsministeren og finansministeren lovte at dette skulle vi få til i årets budsjett. Da er det forunderlig at de faktisk legger på bordet en dårligere utgave av det siste tilbudet som et ultimatum. Det har gjort disse forhandlingene veldig vanskelige.

Tror Erna ble skuffet



Trine Skei Grande har orientert statsministeren om Venstres beslutning både skriftlig og muntlig.

– Jeg tror hun ble skuffet, men jeg håper også hun tar innover seg det alvoret som ligger i et sånt vedtak, som aldri hun har vært i nærheten av å få fra Venstres gruppe tidligere, sier hun.

– Hvor alvorlig er situasjonen?

– Det er alvorlig at vi ikke klarer å komme til enighet. Det er regjeringens oppgave å skape et flertall, og det var de som gjorde at vi kom veldig skeivt ut fra hoppkanten ved å begynne forhandlingene med et ultimatum, mener Skei Grande.

– Så nå er du villig til å felle regjeringen?

– Vi er først og fremst villig til å få til et bra budsjett. Nå håper jeg regjeringen er villig til å strekke seg for å komme i mål.

Hver sin vei?



KrF-leder Knut Arild Hareide sa til VG tidligere i ettermiddag at de ikke vurderer å bryte nå.

Det kan tyde på at KrF og Venstre etter tre år, går hver sin vei.

KrF skal i ekstraordinært gruppemøte onsdag bestemme seg for om de skal bryte budsjettforhandlingene, slik Venstre har gjort.

Det opplyser KrFs kommunikasjonsrådgiver Dag Fedøy til NTB.

– Vi jobber internt nå. På gruppemøtet i morgen vil vi ta stilling til saken, sier han.

Flertall med KrF



Solberg-regjeringen har flertall alene med KrF og budsjettet kan eventuelt berges med støtte fra KrF.

Men med ettermiddagens Venstre-brudd, har det skjedd et viktig skifte i den borgerlige enigheten siden Høyre og Fremskrittspartiet dannet regjering etter stortingsvalget 2013: Fire-enigheten kan være i ferd med å ende med tre-enighet og et svakere parlamentarisk grunnlag for Solberg-regjeringen.

Høyre: – Beklagelig



Det er beklagelig at Venstre har valgt å bryte budsjettforhandlingene, til tross for friske milliarder til grønne tiltak, mener Høyres parlamentariske leder Trond Helleland.

BEKLAGER BRUDDET: Høyres parlamentariske leder Trond Helleland mener regjeringspartiene har lagt fram forslag som styrker det grønne skiftet Venstre etterspør. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

– Vi synes det er beklagelig at Venstre har valgt å bryte budsjettforhandlingene, sier Helleland i en uttalelse ifølge NTB.

– Vi har de siste ukene lagt fram flere ulike forslag og tilbud til dem. Dette er forslag som styrker det grønne skiftet og andre viktige saker for samarbeidspartiene som skole og næringspolitikk, legger han til.

Frp: – Trist



– Det er trist at Venstre velger å bryte, mener Frp. Parlamentarisk leder Harald Tom Nesvik sier Venstre fikk et svært godt tilbud både på klima, miljø, utdanning, teknologi og forskning.



Nå blir budsjettets skjebne avgjort under finansdebatten i Stortinget 5. desember.



– Vi har strukket oss langt for å gi Venstre et godt tilbud. At de likevel velger å bryte, er trist. Både innbyggere og næringsliv har behov for forutsigbarhet og stabilitet, sier Nesvik til NTB.

Grønt problem



Forhandlingene har pågått siden 2. november.

– Vi fikk i fjorårets budsjettavtale et løfte av Erna Solberg og Siv Jensen om et grønt skatteskifte som skulle gi betydelig kutt i klimagassutslippene, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

– Det var en konstruktiv løsning som reddet fjorårets budsjett. Siden den gang har vi fått Parisavtalen, og statsministeren har lovet FN, på vegne av hele Norge, at vi skal oppfylle vår del av den avtalen, legger hun til.

Men Venstre mener nå at regjeringen dessverre ikke har fulgt opp disse løftene i statsbudsjettforslaget for neste år som den har lagt fram for Stortinget.

Bilpakke

I forhandlingene er det særlig regjeringens mye omtalte ultimatum når det gjelder bilavgifter som har skapt problemer.

I den såkalte bilpakken økes avgiftene på bensin og diesel noe, men ikke så mye som Venstre ønsker. I tillegg kompenseres bilistene med bompengekutt, økt pendlerfradrag og redusert årsavgift.

Regjeringspartiene har stått hardt på at bilpakken ikke skal røres i forhandlingene, og dette fikk til slutt Venstre til å bryte samtalene.

Grande fastholder at Venstre ikke kan akseptere at «Frp legger ned veto mot en miljøpolitikk det er flertall for i Stortinget, og som statsministeren nasjonalt og internasjonalt har talt varmt for», skriver NTB.