Venstre: Regjeringens grønne skifte kan øke CO2-utslippene

Venstre sier at regjeringens bilavgifts-lettelser kan føre til at CO2-utslippene øker, gjennom mer bruk av bil.

Avtalen mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF slår ettertrykkelig fast det motsatte: At utslippene skal ned.

Den bitre feiden om bensinavgiftene, regjeringspartiene på den ene siden og Frp og Venstre på den andre, er skjerpet ytterligere gjennom forslagene som statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) la fram fredag.

Budsjett-stunt



I et unikt budsjett-stunt, innkalte Solberg og Jensen til pressekonferanse for å fortelle at bilistene får en avgiftslettelse på nesten en milliard kroner i 2017 med regjeringens opplegg.

Statsministeren sa at økningen i avgiftene som regjeringen foreslår – 35 øre på diesel, 15 øre på bensin og 20 øre på mineralolje – isolert sett vil redusere bilbruken tilsvarende 200 000 tonn CO2 neste år.

Men samtidig vil regjeringen kutte i årsavgiftene, lempe på bompengene på veiprosjekter i distriktene, og øke pendlerfradraget nesten like mye som regjeringen reduserte verdien av fradraget i fjor.

Daglig leder Marius Holm i Zero sier at statsministerens tall er høyst usikre:

– Dette er litt sånn «tenk på et tall». Øker velstanden, vil folk kjøre mer bil, og økningen er trolig for liten til å få noen effekt. Det kan like gjerne føre til høyere utslipp enn lavere utslipp, sier Holm til VG.

Kan øke utslippene



Det samme sier Venstre:



– Samlet sett kan forslagene like gjerne føre til økte utslipp, sier Venstres nestleder Terje Breivik til VG.

Breivik viser til at avtalen mellom flertallspartiene går ut på å finne skatteendringer som reduserer utslippene av CO2:

– Det ligger nesten en milliard kroner i avgiftslettelse for bileierne i pakken. Der man øker bensin og drivstoffavgiftene, reduserer regjeringen bompengene, noe som bare kommer fossilbilene til gode fordi elbilene allerede passerer gratis. Samlet sett er ikke dette et grønt skatteskifte, legger Venstre-nestlederen til.

Uansvarlig å gå lenger



Resten av statsbudsjettet blir ikke lagt fram før torsdag 6.oktober, og deretter blir det forhandlinger for å sikre regjeringen flertall for budsjettet.

Men allerede nå gir Erna Solberg klar beskjed om at her er det ingenting å hente for sentrumspartiene:

– Jeg mener at det er uansvarlig å gå lenger på avgiftene. Derfor er ikke det en del av det vi har tenkt å forhandle om. Vi har tenkt å forhandle om en masse andre ting. Men når det gjelder bensin- og dieselavgift, så mener vi at vi har nådd en grense, sier statsministeren til VG.

– Hva betyr det?

– Det er et klart signal om at vi har gått til den yttergrensen vi mener det er mulig å nå, og som er ansvarlig for norsk økonomi, sier Solberg.

Avventende



KrF-leder Knut Arild Hareide sier at han vil se helheten i budsjettet før han dømmer det nord og ned, Men Venstre er rasende på regjeringen, og sier det er «beklagelig» at regjeringen ikke følger opp avtalen med dem og KrF.

Rasmus Hansson i Miljøpartiet de grønne er brennsikker på at bilbruken vil øke, og at det dermed blir økte utslipp med regjeringens opplegg:

Minst en krone



– Denne uken har regjeringen gitt oss et ubrukelig forslag til klimalov og et avgiftsopplegg som øker utslippene. Det trengs minst en krone i avgiftsøkning før noen endrer adferd og bruker bilen mindre. Dette opplegget vil jo gjøre bruk av forurensende biler billigere, og ikke dyrere, sier Hansson.

SV-leder Audun Lysbakken er enig:

– 200 000 tonn er bare en symbolsk del av de norske utslippene. Når det kobles med lavere bompenger og pendlerfradraget, blir det billigere å kjøre fossil bil. Derfor tror jeg at utslippene vil øke, sier SV-lederen.

Beste anslag



Statsminister Erna Solberg besvarte ikke VGs spørsmål om hennes forslag samlet vil øke eller redusere utslippene.

Finansminister Siv Jensen (Frp) svarte slik i en epost til VG:

«Beregningene av utslippseffekter er gjort av Finansdepartementet. De baserer seg på de beste tilgjengelige anslagene på hvordan endringer i avgifter slår ut i etterspørselen etter de ulike produktene. Jeg kan ikke gå nærmere inn på forutsetningene før budsjettet er lagt frem i sin helhet neste torsdag.»