Venstre om kveldens krisemøte: Det kom ingenting på bordet

– Det kom ingenting på bordet, sier Venstre-leder Trine Skei Grande etter et kort møte med statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen (Frp) onsdag ettermiddag,

Sammen med KrF-leder Knut Arild Hareide ble Trine Skei Grande invitert til statsministerboligen, etter at Erna Solberg lovet å ta enda en prat med sine samarbeidspartier om budsjettsituasjonen.

– Det var et kort orientering om grunnlaget for våre vedtak om å bryte budsjettforhandlingene. Det kom ingenting på bordet. Jeg vil tro at regjeingen må områ seg litt slik at vi kan få en avtale på mandag, noe jeg fortsatt håper, sier Venstre-lederen til VG etter møtet.