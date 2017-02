Venstre og SV om overvåkingsforslag: Problematisk å overvåke alle

Sveinung Rotevatn (V) og Bård Vegar Solhjell (SV) er svært skeptiske til det omstridte forslaget om et digitalt grenseforsvar. – Et enormt inngrep, sier Rotevatn.

– Dette forslaget innebærer direkte overvåking av de fleste norske borgere. Internett er bygd opp slik at mye informasjon krysser grensene, og alt vi driver med blir fanget opp. Det gjelder blant annet Facebook og Snapchat. Forslaget vil være et enormt inngrep i personvernet, og det er sannsynlig at dette bryter med Grunnloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, sier Sveinung Rotevatn (V) til VG.

Forslaget om et såkalt digitalt grenseforsvar ble foreslått av det regjeringsoppnevnte Lysne II-utvalget, ledet av informatikkprofessor Olav Lysne, i september 2016. Forslaget tar sikte på å forhindre terror-og cyberangrep mot Norge, og gir E-tjenesten mulighet til å samle inn informasjon som krysser grensene.

Forslaget blir i disse dager behandlet i Forsvarsdepartementet.

Tre problemstillinger



Digitalt grenseforsvar *Forsvarsdepartementet satte ned et utvalg som skal utrede sentrale problemstillinger rundt tilgang til å hente informasjon fra tele- og datatrafikken inn og ut av Norge. *Utvalget ble ledet av informatikkprofessor Olav Lysne. De lanserte en rapport i september 2016. I den foreslo utvalget innføringen av et såkalt digitalt grenseforsvar. *Et digitalt grenseforsvar åpner opp for at E-tjenesten kan overvåke all kommunikasjon som krysser Norges grenser elektronisk. *Høringsfristen for forslaget gikk ut i januar, og ble møtt med sterk motstand. Datatilsynet, Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, Helse-Norge og Dommerforeningen er blant instansene som har gått hardt ut. I tillegg er presseorganisasjonene svært kritiske.

I kjølvannet av at flere viktige aktører ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har blitt utsatt for forsøk på cyberangrep, gikk Hårek Elvenes (H) ut og krevde at et digitalt grenseforsvar blir innført i Norge.

– Dette er meget alvorlig og må møtes med mottiltak. E-tjenesten har lenge sagt at dette kan inntreffe og da må en sette samfunnet i stand til å beskytte seg mot slike angrep, sa Elvenes til VG.

Rotevatn peker på tre problemstillinger i forbindelse med forslaget fra Lysne II-utvalget.

– I overvåkingssaker er jeg opptatt av en såkalt nedkjølingseffekt, som betyr at folk vil legge bånd på seg i privat kommunikasjon dersom de er redde for at det de sier vil bli offentliggjort. Videre er formålsutglidning en problemstilling. Dette innebærer at det som er det opprinnelige formålet, vil gli ut, og det vil bli åpnet opp for nye formål der flere får tilgang på den lagrede informasjonen, og legger til:

– Til slutt driver E-tjenesten etterretning i utlandet på vegne av Norge. Med dette forslaget er det slutt på det prinsippet, og de vil overvåke norske borgere i Norge, sier han.

Ønsker åpenhet



Høringsfristen for forslaget gikk ut i januar, og forslaget ble møtt med kritikk fra flere hold. Datatilsynet, Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, Helse-Norge og Dommerforeningen er blant instansene som har gått hardt ut. I tillegg er presseorganisasjonene svært kritiske.

Rotevatn sier at Venstre setter grensen ved overvåking som rammer alle uten mistanke, men at de er åpne for begrenset overvåking som er begrunnet i mistanke.

Han understreker at Nasjonal sikkerhetsmyndighet, som er en del av de hemmelige tjenestene, allerede står bak et digitalt grenseforsvar som er rettet mot beskyttelse av private og statlige virksomheter av «nasjonal viktighet».

– Jeg håper dette forslaget får et grundig offentlig søkelys mot seg. Folk må vite hva dette betyr, og politikerne har ansvar for å snakke om det i offentligheten. Det har vært stille, og det urovekkende, sier han.

Leder av den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen, Anniken Huitfeldt (Ap), skriver dette i en SMS til VG:

– Vi trenger nye verktøy for å håndtere digitale trusler. Samtidig må det gjøres avveininger mot personvernet. Vi venter nå på regjeringens forslag til hvordan vi kan løse disse dilemmaene. Elvenes bør rette utålmodigheten sin mot egne statsråder, skriver hun.

– Ensidig og manglende forståelse



Bård Vegar Solhjell (SV), som sitter i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen, er også skeptisk til forslaget om et digitalt grenseforsvar. Han understreker imidlertid at det er et komplekst spørsmål, og at SV vil se på hva regjeringen kommer med.

– Det er en rekke sentrale problemstillinger her som ikke kommer ordentlig fram. Når jeg hører Hårek Elvenes, hører jeg en ensidig og manglende forståelse for hvordan dette kan ramme helt vanlige nordmenn, sier han.

Det er er lett å komme på situasjoner der det er et problem med stor innsamling av persondata, mener Solhjell.

Vet ikke hva som kommer



– For mange i dagligdagse situasjoner vil det ikke spille noen rolle. Men det er en utfordring blant annet knyttet til kilder som snakker med pressen, varslere, og for eksempel mennesker som lurer på om de har en psykisk lidelse de ikke ønsker å spre. Det er en rekke ting man bør kunne snakke trygt med andre om, sier Solhjell.

Også han nevner formålsutglidning som et potensielt problem. I sin høringsuttalelse åpner PST opp for at innsamlede data E-tjenesten ikke regner som overskuddsinformasjon kan deles med PST.

– Dataene som blir innsamlet vil være fristende å bruke til politiformål. Vi har ingen garantier for hva som skjer i framtiden, sier han.