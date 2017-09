Venstre: Nekter å gi opp blå-grønn plan

Både Venstre og KrF reiser hjem til statsminister Erna Solberg torsdag kveld med ønske om at hun danner en blågrønn regjering og kaster ut Frp. Men hva som skjer når dette ønsket blir avslått, vil ikke Trine Skei Grande si noe om nå.

– Vi går inn i samtalene med ønske om en blågrønn regjering, gjentok Venstre-lederen flere ganger etter at Venstres nye stortingsgruppe hadde diskutert situasjonen i sitt aller første møte onsdag ettermiddag.

Men hun la til at det fortsatt er usannsynlig at Venstre går i regjering med Frp, slik flere i hennes parti har bedt henne vurdere.

Det kan drøye til desember eller januar før regjeringsspørsmålet eller et fremtidig samarbeidsmønster mellom flertallspartiene er endelig avklart. Det sier flere kilder i de borgerlige flertallspartiene. Venstre og KrF har begge uttrykt at de har god tid. Det gjentok Trine Skei Grande etter gruppemøtet onsdag ettermiddag.

Venstre-kilder sa til VG i forrige uke at hvor Venstre skal være i 2021, vil være avgjørende for hvordan de forholder seg til regjerings-invitasjonen fra statsminister Erna Solberg.

Også Solberg har gitt dem et hav av tid, men allerede torsdag kveld har hun bedt Siv Jensen (Frp), Trine Skei Grande (V) og Knut Arild Hareide (KrF) til nye samtaler i statsministerboligen.

Ikke hastverk



Høyre-lederen og statsministeren sa til VG i valghelgen at de fire partiene måtte få tid til å tenke seg om før de bestemmer kursen videre:

– Alle må få fordøye valgresultatet og spørre seg selv; Hva vil vår strategi være nå? Hvilke kort skal vi bruke? Regjeringen har allerede lagret et statsbudsjett, og vi jobber med å skrive trontalen ferdig til Stortingets åpning. Så vi er ikke det partiet som har det største hastverket, sa Solberg.

Trontalen er regjeringens erklæring til Stortinget om slags planer den har, og som kong Harald holder ved Stortingets åpning.

DE BESTEMMER: Venstres stortingsgruppe samles for første gang siden valget. Fra v. Carl Eirik Grimstad, Ola Elvestuen, Terje Breivik, Jon Gunnnes, Solveig Schytz (vararepresentant for Abid Raja), Andre Skjelstad og Ketil Kjenseth. Trine Skei Grande foran. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Sitter rimelig trygt



Ettersom landet har en regjering med Høyre og Frp, og den ikke møtes med mistillit i Stortinget, fortsetter regjeringen til Erna Solberg inntil en ny regjering er klar.

Kilder i Høyre sier at det ikke lages noen ny regjeringsplattform for situasjonen er noe mer avklart.

I november må regjeringen ha samlet sammen et avklart flertall for å få vedtatt statsbudsjettet for 2018, men det kan ordnes gjennom en egen engangs budsjettavtale med Venstre og KrF, på linje med de fire siste årene. Det bekrefter også Trine Skei Grande, og KrF har langt på vei sagt at de ikke vil felle en regjering ledet av Erna Solberg bved første korsvei.

De to samarbeidspartiene kan altså bruke hele høsten på å tenke og vurdere om regjeringsdeltagelse er svaret, eller om de finner andre måter å samarbeide på borgerlig side fremover.

Fra sak til sak



Solberg har gjentatte ganger sagt at om de vil inn i regjeringen, så er de hjertelig velkomne når som helst.

Men spørsmålet er også om Venstre og KrF – sammen eller hver for seg – vil holde Stortinget på pinebenken og la det gå uker og måneder før de avklarer overfor egne velgere hvordan de ser for seg samarbeidsmønsteret den nærmeste tiden.

Inn etter to år



En sentral kilde i Høyre minner om at det gikk to år fra Kåre Willoch dannet sin rene Høyre-regjering etter den borgerlige valgseieren i 1981, før KrF og Sp gikk inn i regjeringen i 1983. Da var det abortsaken som hindret de to sentrumspartiene fra å regjere sammen med Willoch fra starten.

I Høyre er synet at det er bedre å roe ned og gi Venstre og KrF allverdens med tid, i stedet for å presse fram en rask avgjørelse og dermed risikere at det borgerlige samarbeidet havarerer.

Har god tid



– Vi har god tid, sa Venstre-leder Trine Skei Grande på vei inn til det første møtet med den nye stortingsgruppa onsdag ettermiddag.

– Vi har en regjering som har laget et budsjett som har gått i trykken, og som vi ikke har hatt noen innflytelse på. Det må regjeringen få lov til å legge fram, og så får vi forhandle ut ifra det mandatet som velgerne har gitt oss, sa hun.

