Venstre: Håpløst å bli nektet dobbelt statsborgerskap

Thomas Seltzer ble nektet norsk statsborgerskap, fordi han allerede er amerikaner. Nå åpner flere partier opp for at dobbelt statsborgerskap likevel kan bli en realitet.

– Håper de tar til fornuften, sier stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn fra Venstre.

Norge er et av få land i Europa som ikke tillater dobbelt statsborgerskap. De siste årene har flere land åpnet opp for å myke opp regelverket, og senest i fjor gikk Danmark inn for å tillate dobbelt statsborgerskap.

I Norge er det imidlertid fortsatt ikke tillatt, med noen få unntak.

Onsdag denne uken skrev VG om NRK-programleder Thomas Seltzer som blir nektet norsk statsborgerskap. Seltzer er født på Hamar, med amerikansk far og norsk mor, og bodde i Wisconsin i USA frem til han var seks år.

Men tidligere i november ble søknaden hans om norsk statsborgerskap avslått. For å kunne få innvilget norsk statsborgerskap, må Seltzer si fra seg sitt amerikanske.

Enighet i stortingshøring



– Norge er det eneste landet i Norden som ikke tillater dobbelt statsborgerskap, og et av få land i Europa. Det er håpløst. Det er et regelverk som skaper faktiske problemer for utenlandske statsborgere i Norge, men også for nordmenn i utlandet, sier Rotevatn, og legger til:

– De motargumentene som blir brukt er gammeldagse innvendinger, for eksempel at det er problematisk at de med dobbelt statsborgerskap har plikter i to forskjellige land, eller at det kan stilles spørsmålstegn ved lojaliteten deres. De det gjelder, lever ikke i noen rettslig forvirring, sier han.

I januar i år ble det avholdt stortingshøring om muligheten til å erverve dobbelt statsborgerskap. I mars sendte Stortingets kommunal- og forvaltningskomité en innstilling der de ba regjeringen utrede saken.

Ifølge Rotevatn viste stortingshøringen at det er stor enighet blant alle parter.

– Det er altså en grunn til at alle er for det. Jeg har ikke opplevd en sak som skaper så stort engasjement. Jeg får daglig telefoner og eposter, særlig fra nordmenn i utlandet, sier Venstre-representanten.

– Håper de tar til fornuften



I mai sendte Rotevatn spørsmål til innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) om hvordan regjeringen følger opp utredningen.

I svaret skrev Listhaug at hun tar sikte på at en utredning presenteres for Stortinget høsten 2016.

– Nå er det bare en måned igjen før Stortinget stenger. Jeg håper virkelig regjeringspartiene har tatt til fornuften, sier han.

Det er bare unntaksvis at norsk lov åpner for dobbelt statsborgerskap: Enten fordi du ikke kan løse deg fra ditt tidligere statsborgerskap, om du fikk ett statsborgerskap fra hver av foreldrene ved fødselen eller om du er norsk statsborger og får statsborgerskap i et annet land uten å ha bedt om det.

KrF: – Nesten flaut



– Vi har egentlig ikke tatt stilling til dette spørsmålet før, men skal sende ut forslag til partiprogrammet nå. Jeg mener dette tvinger seg fram. Det var gode argumenter for et forbud i sin tid, knyttet til sikkerhetsutfordringer og lojalitet, men ikke nå lenger, sier stortingsrepresentant Dagrun Eriksen (KrF).

Hun forteller at også KrF har merket seg engasjementet rundt saken. Hun trekker blant annet fram at mange familier rammes i tilfeller der det ene barnet er født i Norge og det andre i et land som tillater doble statsborgerskap – og barna dermed ender opp med ulike statsborgerskap.

– Hva gjør det med familiefølelsen? spør Eriksen.

– Når Danmark gjør det, kan jeg ikke se argumenter for at ikke vi skal gjøre det. Det er nesten litt flaut at vi har somlet med dette når vi kaller oss inkluderende og moderne, sier Eriksen.

– Kommer tilbake på egnet måte

På spørsmål om utredningen blir lagt fram for Stortinget denne høsten, svarer kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet, Andreas Skjøld-Lorange, i en e-post til VG:

«Det foreligger et anmodningsvedtak fra Stortinget. Det vedtaket skal departementet selvfølgelig følge opp, og vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte».