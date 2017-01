Venstre går på en kraftig smell i VG og InFacts partibarometer for januar, og faller under sperregrensen til 3,2 prosent oppslutning.

– Jeg likte bedre fremgangen på to andre målinger denne uken, kommenterer Venstre-leder Trine Skei Grande overfor VG.

– Men alle borgerlige velgere ser nå hvilken nøkkelposisjon Venstre har i norsk politikk: Når Venstre faller under sperregrensen, er det ikke lengre borgerlig flertall i Stortinget, men rødgrønt flertall, legger hun til.

Budsjettavtalen



Venstre faller med 1,3 prosentpoeng siden den forrige målingen som ble tatt opp i månedskiftet november-desember, på et tidspunkt da budsjettforhandlingene mellom regjeringspartiene og Venstre og KrF fortsatt pågikk og resultatet var ikke klart. Da fikk Venstre 4,5 prosent oppslutning.

Spørsmålet er om velgerne nå straffer Venstre for deler av budsjettavtalen, men det avviser Trine Skei Grande:

– Budsjettforliket ble holdt fram som det grønneste budsjettet noensinne, og fikk anerkjennelse fra mange, sier hun.

– Fikk velgerne sjokk da de så bensinprisøkningen over nyttårshelgen?

– Venstre bidro ikke med ett eneste øre til økte drivstoffpriser. Så det kan vi umulig ta ansvaret for, svarer Venstre-lederen.

Grafikk: VG

Flertall for Ap og Sp



På VGs partibarometer, tatt opp torsdag 5. januar og mandag 9.januar med 2013 spurte velgere, er det ingen endringer for Ap og Frp.

Ap holder det magiske tallet 36,9 prosent oppslutning og vil kunne få flertall i Stortinget sammen med Sp, som legger på seg 0,5 prosentpoeng og får 8,9 prosent oppslutning.

Høyre går fram med ett prosentpoeng til 20,9 prosent oppslutning. Frp, det andre regjeringspartiet står uendret på 12 prosent oppslutning.

KrF får 5,4 prosent, SV 4,7 prosent og mens MDG og Rødt oppnår en stortingsplass hver med henholdsvis 3,2 prosent og 2,2 prosent oppslutning.

Trine Skei Grande sier at oppslutningen trolig går ned fordi Venstre ikke klarer å vise hvor mye innflytelse partiet har på norsk politikk:

– Vi må vise velgerne at partier i sentrum oftere for flertall for sin politikk, enn fløypartier som Frp og Venstre, sier hun.

Avviser regjeringsdiskusjon



Onsdag ettermiddag meldte Dagens Næringsliv at Venstre nå vil ta en intern diskusjon om partiet skal gå inn i Solberg-regjeringen, slik samarbeidsavtalen åpner for.

Ifølge NTB har Venstre-representanten Abid Raja tatt til orde for å gå inn i regjeringen, gjennom et internt notat.

Men overfor VG avviser Trine Skei Grande kategorisk at partiet har ambisjoner om å gå inn i regjeringen nå:

– Det er helt uaktuelt for meg å gå i regjering. Vi har ikke åpnet for dette. All erfaring i det siste tilsier at vi ikke er nærmere – snarere tvert imot, sier hun.