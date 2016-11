Varsler nye tiltak mot cyberangrep

Justisminister Anders Anundsen (Frp) sier at norsk datasikkerhet fortsatt er for dårlig, og oppfordrer store virksomheter til å være åpne om store dataangrep.

– Det må bli langt større åpenhet om slike IKT-hendelser, sier justisminister Anders Anundsen (Frp).

Han varsler en ny gjennomgang av samfunnets sårbarheter i en stortingsmelding som kommer senere i høst.

– Det hjelper jo ikke å ha god fysisk grunnsikring rundt sine bygg, når man ved enkle grep kan gå rett inn i kjernedatamaskinene, sier Anundsen til VG.

Foreslår nye tiltak



IT-svikten i Statoil er siste eksempel i en lang rekke hendelser og svakheter som truer norsk digital sikkerhet.

I stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet vil regjeringen gå gjennom risiko og sårbarheter, sektor for sektor, og Anundsen varsler at det vil komme forslag til tiltak som skal bedre sikkerheten ytterligere.

– Bevisstheten er altfor lav, og det går helt ned på mitt og ditt nivå, hvordan vi håndterer våre data i dagliglivet på våre computere. Men det handlet også om hvordan inntrenging og sabotasje kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser, sier Anundsen.

Frykter omdømmetap



I rapportene fra NSM, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, ser regjeringen at mange angrep mot store aktører kunne vært unngått med så enkle tiltak som å oppdatere egen programvare.

– Jeg vil oppfordre alle til å være åpne om slike hendelser og angrep. Store fysiske angrep fører til store medieoppslag, men et datainnbrudd kan man la være å rapportere om. Mange vil ikke avsløre angrep fordi de frykter for tap av omdømme. Det igjen fører til mindre oppmerksomhet, sier justisministeren.

Han tror at mer åpenhet om dataangrep vil øke bevisstheten, men også øke myndighetenes evne til å redusere risikoen.

Riksrevisjonen var kritisk



Anundsen og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) fikk skarp kritikk fra Riksrevisjonen i oktober, fordi grunnsikringen ikke er god nok rundt skjermingsverdige objekter i politi- og forsvarssektoren.

– Nå er grunnsikringen på plass for politiets del, men det er ikke alle anlegg som har permanent sikring. Det kan det være gode grunner til. Det er store endringer på gang i politiet, og det kan bli forflytninger som gjør at det ikke er fornuftig å bruke store ressurser på permanent sikring, sier Anundsen.

VG har også avslørt at landanleggene i oljesektoren ikke er godt nok sikret mot angrep. Anundsen sier at det er opp til hver enkelt sektor å peke ut skjermingsverdige objekter, og at oljesektoren må svare for egen sikkerhet.

– Og så er det viktig å huske at den som eier systemene, også er ansvarlig for sikkerheten. Vi må slutte å tro at den analoge og den digitale verdenen er to ulike ting. Det må være like god sikkerhet for det digitale som det fysiske, sier Anundsen.

Han mener det er spesielt viktig å være på vakt mot inntrengere som ikke bare vil stjele data, men som også leter etter svakheter for å kunne overta styringen av en virksomhet gjennom IT-systemene.

– Mange virksomheter har eldre styringssystemer som er dårligere beskyttet. Det øker sårbarheten, sier Anundsen.