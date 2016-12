Valgforsker om statsrådbyttene: – Oppsiktsvekkende

Bernt Aardal karakteriserer det som oppsiktsvekkende hvis innvandringskritiske Per Willy Amundsen skal inn i samme departement som Sylvi Listhaug.

Etter det NTB erfarer skal justis- og beredskapsminister Anders Anundsen bli erstattet av Per-Willy Amundsen, som i dag er statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Det betyr i så fall at Amundsen blir en av to statsråder i Justis- og beredskapsdepartementet. Den andre er innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

VG har ikke fått bekreftet at Amundsen skal ta over for Anundsen som justis- og beredskapsminister. VG vet derfor ikke om dette blir tilfellet.

DN skriver at planen kan endre seg før tirsdagens statsråd, da statsrådbyttene er ventet å bli presentert.

– At Per Willy Amundsen skal erstatte Anundsen kan bli oppfattet ganske kritisk hos en del andre partier, særlig i Venstre og KrF. Han er en profilert innvandringskritiker, og når de allerede har Listhaug der, og i tillegg får Amundsen i justisfeltet, vil det være en skjerpelse i favør av Frp. Det ser oppsiktsvekkende ut når vi ser hvor omstridt Listhaug er, sier professor i statsvitenskap Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo.

STATSRÅDAKTUELL: Per-Willy Amundsen. Frp landsmøte på Gardermoen. Foto: Trond Solberg , VG

– Overraskende

Han karakteriserer byttene av Anundsen og Tord Lien som «interessante og overraskende».

– Både Anundsen og Lien har jo vært blant tungvekterne i Frp, men ofte er det jo private eller familiære årsaker som oppgis, og ofte kan dette være reellt.

NTB hevder statsrådene selv skal ha ønsket å gå av.

Ifølge VGs kilder skal Tord Lien ha fått ny jobb som leder av NHOs regionkontor i Sør-Trøndelag.

NTB mener å vite at Terje Søviknes blir ny olje og energiminister etter Lien. Søviknes har ikke rikspolitisk erfaring

– Han har også den gamle historien med 16-åringen som vil bli rullet opp igjen og som kan skape turbulens. At de skal overta så tunge departementer, er litt rart. Jeg ser ikke bort fra at det vil skje andre rokkeringer, og at det ikke er disse to departementene som de to nye i så fall overtar, sier Aardal.

STATSRÅDAKTUELL: Terje Søviknes. Frp landsmøte på Gardermoen. Foto: Trond Solberg , VG

– Omstridt

– Søviknes er en som Siv Jensen lenge har ønsket å få med i ledende posisjoner i partiet. Amundsen kommer på sin side til å bli en omstridt figur. Han er en som erter opp folk. Han er klimaskeptiker, og det å være innvandringspolitisk talsmann for Frp gir visse retoriske forpliktelser, og de lyktes han godt med. Alt som handler om innvandring og norskhet er en viktig skillelinje for Frp, som de ønsker å kjøre fram i politikken opp mot stortingsvalget, sier Frithjof Jacobsen, leder for VGs kommentaravdeling.

Valgforsker Frank Aarebrot tror frykten for Senterpartiet er en av grunnene til at Frp etter sigende foretar to ministerbytter til uken.

– Frp er redde for at Senterpartiet skal overta som protestpartiet i bygdene. Senterpartiet sier nei til alt for tiden, mens Frp er nødt til å støtte regjeringens side, sier Aarebrot som er professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen.

Dette kan være noen av årsaken til å vurdere Søviknes som olje- og energiminister.

– Søviknes er en lokalpolitiker, så han kan dra disse stemmene.

Aarebrot er likevel overrasket over at Tord Lien går som olje- og energiminister.

– Han har profilert partiet på en rolig og fin måte. Og så er han fra Nord-Norge. Det er der oljekampen foregår nå.

At Anundsen må gå, er ikke like overraskende, synes valgforskeren. Ifølge Aarebrot har han vært en lite tydelig justisminister.

– Han sender statssekretæren på vanskelige debatter, i stedet for å komme selv. Man må være tilstede i det moderne kommunikasjonssamfunnet. Det har ikke han vært.

– Uvanlig

Verken Anundsen eller Lien er på valg ved neste års stortingsvalg. Aarebrot tror at dette kan være avgjørende for at de byttes ut.

– I noen grad handler det nok om det. Partiet vil gjerne ha aktive politikere med en viss troverdighet, som kan fortsette i regjeringen dersom de skulle vinne valget, sier Aarebrot.

– Det er litt uklart om Frp gjør dette fordi Anundsen og Lien er bedt om å gå av, eller om man setter inn to som man mener representerer fremtiden for neste Frp-regjering, mener Frithjof Jacobsen.

– Det sies på NTB at både Lien og Anundsen ønsker å gi seg med politikk, og at det er grunnen til at de fratrer. Hvis det stemmer, kan det være et poeng for Frp å sette inn noen ministere som skal være med videre. Det kan være lurt å ha statsråder som ikke har framtiden bak seg.

Jacobsen synes imidlertid det er et merkelig tidspunkt å bytte ut statsråder.

– Det er uvanlig å gjøre dette så kort tid før et stortingsvalg. Det kan jeg ikke huske har skjedd så ofte.

– Kvesser den folkelige profilen



At Søviknes blir valgt, er et tegn på at kampen om regjeringsmakt til neste år vil stå på Vestlandet. Det mener Jan Ottesen, tidligere Frp-politiker og i dag leder for myndighetskontakt i kommunikasjonsbyrået Gambit.

– Stortingsvalget vil handle om oljekrisen og Vestlandet. Det er her leverandørindustrien ligger. Ved å velge Søviknes viser regjeringen at de vil hjelpe dem på fote igjen.

Ottesen tar dette også som et tegn på at Frp ikke er redde for å gå i konflikt.

– De kvesser den folkelige profilen ganske hardt ved å velge Amundsen og Søviknes. De rekker ikke akkurat en hånd til KrF med å velge en Amundsen som har hatt en tydelig profil på innvandring. Men Frp tapte ikke på meningsmålingene i etterkant av budsjettkonflikten med Venstre og KrF.