Tiltalt for trusler mot Grande: «Hilsen en leiemorder»

En 43 år gammel mann er tiltalt for å ha truet Trine Skei Grande på livet etter innføringen av flyseteavgiften i fjor.

Mannen sendte i mai i fjor en tekstmelding til Venstre-lederen fra et svensk telefonnummer, kommer det frem av tiltalen fra Nordre Romerike tingrett.

Det var et par uker til flyseteavgiften skulle innføres – 88 kroner for alle innenlandsreiser og 80 kroner for reiser til utlandet. Det hadde 43-åringen lite til overs for:

«Hei Trine. Innen flyseteavgiften setter inn, skal du være tatt. Vet ikke om du har sett meg? Jeg sto ved siden av deg i går. Du skal forsvinne fra jordens overflate innen avgiften din begynner. Hilsen en leiemorder». (Tekstmeldingen er her korrigert for skrivefeil, journ. anm.)

Voldsalarm



Ifølge tiltalen ringte mannen også tre ganger til stortingsrepresentanten, uten å få svar. Deretter sendte han en ny melding der han sa at Grande hadde «noe å glede seg til», og at de skulle møtes ved arbeidsplassen hennes «en dag».

Grande fortalte om trusler mot henne i mars i år, da hun avslørte at hun gikk med voldsalarm etter debatten om plastposeavgiften. Da la hun også til at det gikk mot rettssak etter tekstmeldingene fra 43-åringen.

– I forbindelse med flyseteavgiften fikk jeg så kraftige drapstrusler at det blir rettssak mot vedkommende. Det forsterket behovet for å gå med alarm, sa Grande til VG.

Onsdag ettermiddag skriver Grande til VG i en tekstmelding at hun ikke har noe mer å tilføye saken i denne omgang.

Hatmeldinger en del av hverdagen



Også forslaget om å øke bensin- og dieselavgiften i 2016 satte sinnet i kok hos flere, hvorav noen tok frem truselene, fortalte Grande i mars.

– I forbindelse med bensin- og dieselavgiften var det en som meldte at «hvis du havner foran bilen min, vil jeg ikke bremse, men gasse», sa Grande.

Hun la da til at hatmeldinger dessverre er en del av hverdagen.

– Du får jo en del hatmeldinger, sa Grande, som i fjor tok initiativ til en dugnad mot netthets.

43-åringen står tiltalt for brudd på blant annet straffelovens paragraf 115, som omhandler angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet. Brudd på denne paragrafen har en strafferamme på 10 år. Rettssaken er berammet til 1. november.

