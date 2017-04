Tidligere Ap-topper i høyt spill om taxfree-milliarder

Taxfree-selskapet Travel Retail Norway jobber hardt for å hindre at politikerne på Stortinget overlater taxfree-salget på flyplassene til Vinmonopolet.

VG kan nå avsløre hvordan de tidligere Ap-toppene Bjarne Håkon Hanssen og Torstein Rudihagen, på vegne av taxfree-operatøren, i vinter var fødselshjelpere for en ny allianse av norske flyplasskommuner.

Travel Retail Norway (TRN) selger vin og brennevin, parfyme og sjokolade for fire milliarder kroner årlig på flyplassene. Det skaffer det statlige flyplasselskapet Avinor store inntekter og bidrar til å dekke underskuddet på 38 av Avinors 46 flyplasser.

Om lag hver fjerde krone av Avinors inntekter kommer fra taxfree-salget.

Nå har Stortinget vedtatt å utrede om Vinmonopolet skal få overta alkoholsalget på flyplassene, til sterke protester fra TRN.

Ansatt av taxfreeselskapet



Torstein Rudihagen, med bakgrunn som statssekretær i Samferdselsdepartementet og 16 års fartstid for Ap i Stortinget, er nå ansatt som samfunnskontakt i Travel Retail Norway.

Bjarne Håkon Hanssen er leid inn av TRN gjennom PR-selskapet Kruse Larsen, hvor han er partner.

LEID INN: Tidligere Ap-politiker og helseminister Bjarne Håkon Hanssen. Han er nå partner i PR-selskapet Kruse Larsen. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Etter flyplassalliansens stiftelsesmøte på Gardermoen 22. mars, tok taxfree-selskapet regningen på drøyt 26 000 kroner, for møterom og mat til kommunelederne. Regningen er senere videresendt til initiativtageren, Røros kommune.

Overfor VG forteller Torstein Rudihagen åpent om sitt engasjement i saken:

– Jeg har besøkt en rekke flyplasskommuner og forklart hvordan Avinor-modellen subsidierer småflyplassene. Det er en god ordning etter min mening. Jeg har også møtt Røros kommune, som lenge har ønsket å danne en allianse med andre flyplasskommuner. Jeg sa at de måtte ta kontakt om de ønsket hjelp. Vi har felles interesse i at denne modellen består, sier Rudihagen.

Sendte tekstforslag



Etter Rudihagens besøk på Røros, tok Bjarne Håkon Hanssen kontakt med rådmannen på Røros, Bernt Tennstrand, som er en gammel bekjent.

30. januar i år fikk rådmann Tennstrand et notat på e-post fra Hanssen, «et utgangspunkt for deg når du skal lage sak til formannskapet om etablering av en flyplassallianse», som Hanssen skrev i e-posten.

Dokumentet er journalført i Røros kommune offentlige postjournal. Der ligger også rådmannens saksfremlegg.

En sammenligning av notatet fra Hanssen og saksfremlegget, viser at større deler av rådmannens saksfremlegg er direkte avskrift at Hanssens notat. Travel Retail Norway la dermed viktige premisser for den nye alliansen.

Blant annet ble denne formuleringen, som går rett inn i den politiske kampen om hvem som skal forestå taxfreehandelen, klipt fra Hanssens notat og limt rett inn i rådmannens innstilling:

«For eksempel vil noen hevde at en omlegging av taxfree-ordningen fra anbud og konkurranse til salg av alkohol tildeles Vinmonopolet (som Stortinget før jul vedtok å utrede) over tid kan svekke Avinors inntektsgrunnlag så mye at man får problemer med å finansiere alle småflyplassene».

Rådmannens tekst



Men overfor VG benekter Tennstrand at han har «klipt og limt» fra Travel Retail Norways notat:

– Jeg tar avstand fra VGs beskrivelse. Initiativet til å danne en flyplassallianse kom fra vår ordfører. Det er avgjørende for Røros å opprettholde flyplassen, og å sikre stabile betingelser fremover. Teksten i innstillingen er rådmannens tekst og rådmannens ansvar, sier Tennstrand til VG.

Også Røros-ordføreren Hans Vintervold (Ap) avviser også at de har løpt TRNs ærend i taxfree-striden:

– Hverken Røros kommune eller alliansen har noen mening om taxfree-ordningen. Men det er riktig at vi har hatt møter med Torstein Rudihagen, og at han holdt en innledning på etableringsmøtet på Gardermoen, sier Vintervold.

Hvem tok regningen?



Han legger til at også Vinmonopolet nå har tatt kontakt og vil få anledning til å fremme sitt syn på taxfree-ordningen på et senere møte med flyplassalliansen.

– Hvem tok regningen for møtet på Gardermoen?

– Det gjorde Røros kommune, så skal vi fordele kostnaden over de andre deltagende kommunene, sier Vintervold.

Men ifølge hotellet på Gardermoen, ble regningen på drøyt 26 000 kroner for stiftelsesmøtet – leie av møterom og servering – sendt til Travel Retail Norway. Det bekrefter Torstein Rudihagen overfor VG:

– Vi hjalp dem med å finne et lokale, men arrangementet skulle være et spleiselag. Ved en feil ble regningen sendt til oss. Den er nå viderefakturert til Røros kommune, sier Rudihagen.

– Skjedde det etter at VG begynte å jobbe med denne saken?

– Det skjedde tirsdag eller onsdag denne uken, sier Rudihagen.

– Hvorfor er det så viktig for Travel Retail Norge å hindre at Vinmonopolet overtar taxfree-salget?

– Vi er veldig opptatt av at taxfree-salget på flyplassene fortsatt skal bygge på et konkurransegrunnlag, og vi vil konkurrere om å vinne den på nytt når den går ut i 2022. Da møter vi gjerne Vinmonopolet i en åpen konkurranse. Derimot vil det være svært uheldig om Stortinget tildeler oppdraget direkte til Vinmonopolet. Da vil monopolisten Avinor bli sittende med en annen monopolist, sier Rudihagen.

Tema i Ap



Ap-landsmøtet vedtok lørdag, i tråd med programkomiteens forslag, at de vil vurdere om Vinmonopolet bør ta over taxfreeordningen når gjeldende avtale med Travel Retail Norway utløper i 2022.

Partiledelsen ba landsmøtet avvise et forslag fra Fjell Ap om å avvikle hele taxfree-ordningen.

