Thorvald Stoltenberg (85) om alderdommen: – Jeg vil bli så gammel som mulig

Arbeiderpartiets grand old man Thorvald Stoltenberg (85) vil gjerne bli så gammel som mulig – selv om det ikke blir like hyggelig som før.

Han er blitt 85, er etterspurt foredragsholder, har ny kjæreste og vil ikke akseptere at han er blitt eldre.

85-åringen tar imot VG på sitt sagnomsuste kjøkken på beste vestkant i Oslo. Her har mang en sentral norsk og internasjonal politiker sittet til frokost og pratet om verden, politikk og livet – blant dem Nelson Mandela. I dag er det Aps nestleder Hadia Tajik (33) som er benket her, i anledning Verdensdagen for psykisk helse (mandag 10. oktober), og da særlig om psykisk helse for eldre.

Thorvald Stoltenberg og Hadia Tadjiik snakker om psykisk helse blnt eldre hjemme hos Thorvald på kjøkkenet

Stadig mindre verden



– Min verden bygges ned, uten at jeg kan gjøre noe med det. Nære venner dør. Det gjelder ikke bare min kone Karin og min datter Nini. De var jo begge to viktige for meg og gjorde at jeg aldri kunne føle meg ensom. Jeg tenker på dem hver dag, sier han.

Han nevner tidligere jusprofessor Lucy Smith – som gikk bort i 2013, og sammen med mannen, tidligere høyesterettsjustitiarius Karsten Smith var nære venner av Stoltenberg.

– Og ikke bare nære venner. Da vi bodde i Berkeley, California, pleide jeg og Karin om kvelden når barna var lagt, å dra bort til en pub hvor det ble sunget – alle sang. Og der var det en som senere skulle bli verdenskjent – Pete Seeger. Da han døde – da ble jeg lei meg. Jeg skal aldri høre ham igjen, sier Stoltenberg.

Han forteller:

– Vi snakket en gang med en gammel dame, nærmere hundre år, som betrodde oss:

– «Alle de jeg kunne snakke med om da jeg var ung, er borte». Og slik vil det være, at det ikke er rart at få kommer i bisettelsen, de er gjerne borte de også. Så det er nok slik at jeg gjerne vil bli så gammel som mulig, men det er klart: Det vil ikke bli så hyggelig som tidligere år, slår Stoltenberg fast.

Er ikke på internett



Selv klarer han seg godt – selv om han i likhet med mange eldre ikke er på internett.

THORVALD I DØREN: Folk må gjøre litt som meg - lat som om du er ung, sier 85-årige Thorvald Stoltenberg.

– Jeg er til gjengjeld ganske god på telefon, forsikrer han, og viser til sin nokså enkle Nokia.

– Den duger godt til å snakke med!

Han innrømmer at datteren Camilla ordner med regningsbetalingene. Og han sukker litt over at DnB la ned filialen på Solli Plass, hvor det gikk an å betale regninger og snakke med hyggelig personale.

Nestleder i Ap Hadia Tajik vil gjerne høre hans tanker om psykisk helse for eldre – som blant annet har dobbelt så høy forekomst av depresjon som befolkningen for øvrig:

– Særlig har psykisk helse hos eldre har i lang tid vært et område som har fått lite oppmerksomhet, mener Hadia Tajik.

Derfor ønsket hun en samtale med Thorvald Stoltenberg som også skal sitte i Arbeiderpartiets eldreutvalg.

– Hvordan våre eldre har det i hverdagen påvirker både de eldre selv, og familie og venner rundt. Jeg er derfor glad for at vi har aktive partimedlemmer som Thorvald som kan gi oss kloke råd, fremholder partinestleder Tajik.

Og Thorvald har noen råd:

– Vi snakker om å holde seg aktiv så lenge som mulig. Gjøre litt som meg – late som om du er ung. Ja, altså ikke hoppe høyde, men å kunne jobbe lengst mulig.

Må vente litt ensomhet



85-åringen blir fortsatt forespurt om han vil medvirke til bøker, han er spaltist og hyppig brukt foredragsholder.

Men han fremholder:

– Og vi må nesten forvente noe ensomhet. Vi må også stille krav til de eldre, at de ikke bare sitter og venter på at andre skal hjelpe dem med ensomheten. Min erfaring er ikke blant psykisk syke, men narkomane. Vi foreslo allerede i 2010 å avvikle bøtelegging av narkomane for bruk og besittelse, og det er flott at dette nå blir gjennomført. Men akkurat som narkomane som ofte hjelper hverandre, må eldre og psykisk syke få møteplasser og hjelpe hverandre. Men husk – det er viktig at også de blir spurt om hvordan de vil ha det.

MER LETTRØRT: 85-årige Thorvald Stoltenberg snakker om alderdom og mental helse med Aps nestleder Hadia Tajik (33). - Jeg gråter lettere nå enn før, innrømmer han.

Selv har han aldri følt på hverken depresjon eller andre psykiske problemer, som forekommer mer hyppig i den eldre befolkningen enn hos de yngre.

– Nei, sier han kort.

– Jeg har ikke kjent på disse tingene. Jeg har ikke latt problemene få ta knekken på meg.

Fikk asbest-beskjed



Men han fikk en liten følelse av hvordan livet kan arte seg når sykdom rammer – etter valget i 2013.

– Jeg blir jo helt barnslig når det er valgkamp, jeg synes det er så gøy og viktig, og jeg var veldig aktiv. Men så, etter valget, ble jeg syk. Svimmel og kortpustet – jeg klarte knapt å komme meg opp Gimleveien, og den er ikke spesielt bratt. Så falt jeg her på kjøkkenet og brakk bekkenbeinet.

Der lå han hjelpeløs, men fikk tilkalt kjæresten, filmskaper Anja Breien (76), som heller ikke rådde med å hjelpe ham, så det ble tilkalt legehjelp.

Dermed havnet han på Aker sykehus – hvor de i tillegg til bruddet, fant ut at han hadde asbest på lungene.

– Asbest? Jeg var like forundret som dere er nå. Jeg har jo ikke vært i kontakt med asbest. Men det viser seg at asbest kan bruke 30 år på å slå ut. Og det viser seg at da jeg var med på å grave folk ut av ruinene etter jordskjelvet i Skopje i 1963 – der var det asbest. Men de tapper vann ut av lungene mine, og alt ser bra ut – flere år senere, sier 85-åringen.’

Asbestose er en sykdom som skyldes innånding av asbeststøv, og blir gjerne først oppdaget 20–30 år etter at innåndingen skjer. Asbest i lungene kan da gi lungefibrose, som hos mange er en mild sykdom, men også i verste fall lungekreft. Stoltenberg var ambassadesekretær i daværende Jugoslavia da han grep personlig inn etter jordskjelvet i Skopje i 1963, og fikk organisert akutt førstehjelp til byen innen 24 timer via Norges Røde Kors. Han er siden utnevnt til æresborger av Skopje.

Den plutselige sykdomstilværelsen gjorde ikke den tidligere utenriksministeren, ambassadøren og høykommissæren for flyktninger til noe stille og innesluttet vesen:

– Jeg holdt møter ved sykesengen. Med leger og sykepleiere. Avdelingsoverlegen var kurder, og en annen lege var serber. Jeg synes det var helt fantastisk.

Men verre var det da han etter tre døgn skulle overflyttes til rekreasjonshjem:

– Er det noe jeg ikke var klar for, var det rekreasjonshjem. Jeg spurte om å få bli, men regler var regler. Helt til en ny lege kom, og hun var fra tidligere Jugoslavia.

- «Stoltenberg?» sa hun. «– Det var han som hjalp mine foreldre ut av Jugoslavia og skaffet dem jobb i Norge, som de fortsatt har. Han skal ikke ut».

- Så da fikk jeg bli tre dager til, smiler Stoltenberg.

Har lett for å gråte



Da han omsider begynte å bli frisk igjen, var han redd for at telefonen ikke skulle ringe lenger. Men det gjør den, hele tiden. Og det er han glad for.

Men han gråter mer etter at han passerte 80, innrømmer han.

– Før var det sjelden, men nå skal det lite til. Jeg gråter mye. Da jeg skulle holde minnetale for Lucy Smith, brøt jeg nærmest sammen. Det likte jeg ikke. Men kjæresten min sier at det nok kom av at jeg var syk.

Han har også ting å kose seg over – som leiligheten med den storslåtte utsikten på beste Frogner:

– Her står jeg hver morgen og ser utover, også når det er tåke, har en liten stund for meg selv. Den kostet meg nesten ekteskapet. Det var en lørdag i 1975 – og det aldrende ekteparet som bodde her, skulle selge. Jeg spurte hvor mye de skulle ha, 475 000 kroner. Jeg skaffet lånebevis, og la foran dem. Men Karin, som var i utlandet, fant seg ikke i at jeg handlet uten å spørre henne. Det tok ett år før hun likte den. I dag får du ikke engang en parkeringsplass for den summen i dette området, sier han.