Tar farvel med homo-pionér

FROGNER KIRKE (VG) Hun var der selv om hun var borte, sa Kim Friele etter at hennes kjære Wenche Lowzow hadde sovnet inn. Nå tar vennene et varmt farvel med pionéren.

- Hun var ikke bare en norsk-, men en internasjonal pioner. Bølgen av politikere som sto frem som homofile kom først flere tiår senere, sier presten Halvor Moxnes som sammen med prest Siri Sunde står for skriftlesningen.

Moxnes betegner Wenche Lowsow og Kim Friele for Norges mest usannsynlige par da de ble sammen i 1977

Tilstede i Frogner kirke i Oslo onsdag ettermiddag er Lowzows familie, slekt og venner når Norges første åpne homofile stortingsrepresentant tar farvel onsdag ettermiddag. Blant de mange som nå viser Wenche Lowsow den siste ære er skuespiller Bjarte Hjelmeland, redaktør Harald Stanghelle, kommentator Frank Rossavik, tidligere statssekretær for Ap Kjell Erik Øye, direktør i tankesmien Civita Kristin Clemet og Høyreveteran Astrid Nøklebye Heiberg.

– Wenche var et eksempel på at kjærlighet gjør sterk, og det var hun hele livet, sa mangeårig statsråd, stortingsrepresentant og nå riksrevisor Per-Kristian Foss til VG før bisettelsen.

Han kjente Lowzow godt både før hun var åpent homofil og etter at hun sto frem.

Foss sto selv frem som åpent homofil for i år 2000.

1926-2016: Wnche Lowzow døde 24. september.

– Hun ble så oppslukt av homosaken at det overskygget partipolitikken, uttalte Foss til Aftenposten få dager etter at det ble kjent at Lowzow var død.

Blant de musikalske innslagene i bisettelsen fikk de fremmøtte høre og delta i Bachs Toccata og fuge i d-moll, «Amazing grace», «Morning has broken» og Erik Byes «Blå salme».

Kim Friele satt ved sin kjæres side mesteparten av de siste to døgnene Wenche Lowzow levde.

Da hun var hjemme for å hvile ut, fikk hun telefon fra sykehjemmet på Geilo om at kjæresten var gått bort, den 24. september.

– Jeg reiste til sykehjemmet med en gang, og satt ved hennes side helt til begravelsesbyrået kom. Jeg skulle ønske alle kunne ha den samme gode opplevelsen som meg. Hun var der, selv om hun var borte. Da jeg fortalte henne gamle historier fra livet vårt sammen, er jeg sikker på at hun smilte, fortalte Friele til VG to dager etter at samboer Wenche sovnet inn.

Wenche Bryn Lowzow * Wenche Bryn Lowzow ble født 27. mai 1926 på Frogner i Oslo. Hun var utdannet lærer og var stortingsrepresentant for Høyre i Oslo fra 1977 til 1985. * Lowzow tok treårig lærerskoleeksamen på Hamar i 1958 og engelsk mellomfag ved Universitetet i Oslo i 1962. Hun arbeidet som lærer ved Lakkegata skole fra 1958 til 1969 og var rektor ved Trosterud skole fra 1969 til 1977. * Fra 1967 til 1971 satt hun som medlem av Oslo bystyre og i formannskapet fra 1971 til 1975. Hun var vararepresentant på Stortinget i perioden 1969– 1977, før hun fikk fast plass og satt to perioder. * Hun døde 24. september på Geilo i Hallingdal. (Kilde: NTB)

Wenche Lowzow ble kjent som den første stortingspolitikeren som sto frem som homofil, og var representant for Høyre i årene 1977 til 1985.

I 1993 inngikk hun partnerskap med Kim Friele, den første kvinnen i landet som sto frem som homofil.

Helseminister og Høyre-politiker Bent Høie er selv homofil, og mener Lowzows rolle som foregangskvinne for åpenhet om legning, har vært svært verdifull.

– Wenche åpnet dører og rev barrierer for oss som kommer etterpå. Hun var en pioner i norsk politikk når det gjaldt å stå opp for homofile og lesbiskes rettigheter. Hun betydde mye for partiet Høyre når det gjaldt å få frem saker som var viktige for homofile og lesbiske, sa Høie til VG etter at det ble kjent at Lowzow sovnet inn.

Kim Friele har ikke lagt skjul på at hennes livspartner måtte betale en høy pris for å gå foran med sin åpenhet og kamp for homosaken.

Ifølge Friele var det flere i partiet som ikke ville renominere henne etter at hun hadde sittet en periode på Stortinget.

Men da laget homobevegelsen så mye spetakkel at Høyre ikke hadde noe valg. I neste periode ble hun likevel en paria i stortingsgruppen, og til neste periode ble hun ikke nominert, fortalte Friele til VG noen dager etter at Lowzow var død.

Tidligere Høyre-profil, nåværende fylkesmann i Vestfold, Erling Lae skrev i en e-post til media:

– Wenche våget da ingen andre maktet og hjalp flere og betydde mer enn mange forsto og fortsatt forstår, skrev Lae som selv er homofil.