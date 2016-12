SV-Heikki: Reinspikka ulvepopulisme

Høyrefolkene som jakter på klimaminister Vidar Helgesen beskyldes for populisme. Abid Raja (V) tror politikerne er reddere for Senterpartiet enn ulven.

– Det er veldig alvorlig hvis flere representanter i landets største regjeringsparti mener at Norges lover skal settes til side ved behandlingen av saker av regjeringen. Dette er en reinspikka ulvepopulisme, sier stortingsrepresentant Heikki Holmås i SV til VG.

Siden i forrige uke har det pågått et ulveopprør innad i Høyre. Miljøminister Vidar Helgesens vedtak om ikke å tillate felling av fire ulveflokker i Hedmark har fått flere av hans partifeller til å se rødt:

– Jeg gir meg ikke før Helgesen gir opp. Eller forsvinner, sa stortingsrepresentant for Hedmark Gunnar Gundersen til VG torsdag.

– Tilliten til Helgesen er rimelig tynnslitt, sa Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise til VG.

Samtidig har stortingspresident Olemic Thommessen sagt til Gudbrandsdølen Dagningen at vedtaket ikke er til å leve med.

Statsminister Solberg: Jobber med å dokumentere skadepotensialet

Partileder og statsminister Erna Solberg skriver i en e-post til VG at hun oppfordrer til å unngå karakteristikker og å sette merkelapper på hverandre i ulvesaken.

– Reagerer du at høytstående partimedlemmer går rett i strupen på sin egen miljøminister?

– Vi må tåle debatt om kontroversielle saker så lenge den holder seg på et saklig plan. Det viser hvor sterke følelser denne saken vekker, skriver Solberg.

Hun mener samtidig at en del av kritikken ikke tar inn over seg lovverket som statsråden er pliktig å følge.

– Det gjør i hvert fall at kritikken ikke bringer oss nærmere noen løsninger, skriver hun.

– Hvordan skal du få roet ned dette ulveopprøret i Høyre?

– Regjeringen vil ha høy beredskap og lav terskel for å felle ulv som utgjør et tilstrekkelig skadepotensial utenfor ulvesonen. I tillegg jobber regjeringen videre med å dokumentere skadepotensialet, skriver statsministeren.

– Dersom skadepotensial i beiteprioriterte områder kan dokumenteres, og det ikke foreligger andre tilfredsstillende løsninger for å avverge skade, så har regjeringen lovhjemmel for å tillate felling, skriver Solberg.

Må følge loven

Mye tyder på at minister Helgesen ikke hadde noe valg da han fredet de fire ulveflokkene. Beslutningen ble tatt etter at Justisdepartementets lovavdeling hadde kommet frem til at det ikke var lovhjemmel for fellingen partene i ulveforliket ble enige om i vår.

Jusprofessor Eirik Holmøyvik ved Universitetet i Bergen mener det er åpenbart at miljøminister Helgesen ikke kan handle i strid med det lovavdelingen mener det er lovhjemmel for å gjøre.

– Utgangspunktet er klart: Som minister kan du ikke gå inn og handle i strid med loven. Hvis det ikke er hjemmel i loven, så må du bare respektere det. Dersom dette er tilfellet i denne saken så sitter miljøministeren med hendene bundet, sier Holmøyvik til VG.

– Hvor alvorlig ville det vært hvis Helgesen med viten og vilje brøt loven i denne saken?

– Det er straffbart for en statsråd å handle i strid med loven, slik det også er for alle andre. Det ville vært ekstra alvorlig hvis en statsråd gjorde det fordi statsråder også har et konstitusjonelt ansvar for å handle i samsvar med loven, sier professoren.

Tror Sp skremmer mer enn ulven



Stortingspolitiker Abid Raja i Venstre sier han har forståelse og empati for de belastninger tap av husdyr utgjør for de berørte.

– Likevel er ikke det å utrydde våre rovdyr løsningen, sier Raja.

Han har liten forståelse for Høyre-politikerne som kritiserer sin egen minister for å følge loven.

– Det er forståelig at de lar seg skremme mer av Sp enn av ulven. Jeg mener de skal ha tiltro til sin egen statsråd, som gjør det rette her. De bør ikke la seg skremme til enkel populisme på grunn av en velgertrussel fra Senterpartiet, sier Raja til VG.

Stortingsrepresentant Heikki Holmås i SV er tydelig i sin støtte til miljøministeren.

– Jeg nedlegger fellingsforbud mot miljøminister Vidar Helgesen i ulvesaken, sier han.