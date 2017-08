Stortingsvalget 2009: Fortsatt rødgrønn flertallsregjering uten flertall

Stortingsvalget i 2009 førte til at den rødgrønne regjeringen ble sittende – selv om de også denne gangen fikk færre stemmer enn de borgerlige.

De tre rødgrønne regjeringspartiene får 1.280.416 stemmer (47,8 prosent); de fire borgerlige partiene på Stortinget får 1.330.067 (49,5 prosent).

Men det hjelper altså ikke høyresiden. På Stortinget blir det rødgrønt flertall, og Jens Stoltenbergs regjering blir sittende i fire nye år.

På venstresiden kommer partiet Rødt nesten inn i Oslo. Men selv hvis vi legger Rødt-stemmene til de rødgrønne, har de færre stemmer enn de borgerlige.

Det andre valget med et nytt valgsystem som skulle være mer rettferdig enn den gamle, ender dermed også med «feil» vinner.

Men er det borgerlig flertall blant velgerne hvis vi regner inn samtlige partier – også dem som ikke kom inn på Stortinget? Akkurat som i 2005 blir det et definisjonsspørsmål. Denne gangen er det partiprogrammet til Pensjonistpartiet man må fintolke for å komme til en konklusjon.

Godt Frp-valg



Frp er største parti i Vest-Agder og Rogaland, ellers er det Ap over hele fjøla. Høyre gjør et godt valg, men er ikke i nærheten av å ta igjen Frp som største parti på høyresiden.

Venstre får dårlig uttelling for stemmene sine. De får to ordinære mandater, men havner så vidt under sperregrensen, og er derfor ikke med på festen når utjevningsmandatene skal fordeles.

Venstres oppslutning er 3,9 prosent, mens sperregrensen er 4 prosent.

Sperregrensen i Norge gjelder bare utjevningsmandatene. Et lokalt parti kan komme inn på Stortinget hvis det får nok stemmer i fylket sitt, selv om det ikke er i nærheten av 4 prosent på landsbasis. Ellers hadde for eksempel aldri Anders Aune og Steinar Bastesen kommet inn med sine mikropartier.

Hadde vi ikke hatt sperregrense på utjevningsmandatene heller, ville mange av dem gått til små partier som ellers ikke hadde hatt noen sjanse. Denne gangen ville Pensjonistpartiet ha kommet inn, og da ville vi kanskje ha fått svaret på hvilken side de hører til på.

– Utjevningsmandatene har gitt en mye bedre valgordning enn den man hadde rett etter krigen, kommenterer tidligere statsminister Kåre Willoch (H).

– Nå har man til og med gått i retning av å gi stemmerett til innbyggerne i Oslo. Fremdeles er det altså stemmerett for stener på Hardangervidda, men jeg tror dette var maksimum av hva man kunne få til.

