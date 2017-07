Stortingsvalget 2001: Dårligste Ap-valg etter krigen

Jens Stoltenbergs første regjering ble ingen braksuksess, og valget etterpå ble Arbeiderpartiets dårligste etter krigen.

Med 24,3 prosent av stemmene er Stoltenberg milevis unna de 35 prosentene som gjorde at Thorbjørn Jagland frivillig gikk av fire år tidligere.

– Stoltenberg gikk til høyre og ble straffet for det. Valget i 2001 er det dårligste for Arbeiderpartiet i moderne tid. Det er innledningen til en krevende periode for partiet, oppsummerer historiker og SV-politiker Hans Olav Lahlum.

Den dårlige stemningen i Ap kulminerer med at partileder Jagland får et illebefinnende, og han trekker seg kort tid etter.

For Høyre som største opposisjonsparti sitter det langt inne å akseptere at Kristelig Folkeparti skal få statsministeren, men de borgerlige partiene blir enige til slutt, og «samarbeidsregjeringen» tiltrer under ledelse av Kjell Magne Bondevik (KrF).

Venstre har bare to representanter på Stortinget, men får tre medlemmer av regjeringen, noe som må sies å være sjeldent god uttelling.

Bondevik-regjeringen blir sittende hele stortingsperioden på fire år. Og dette har etter hvert blitt normalen igjen: Etter 2001 har ingen regjeringer gått av underveis i valgperioden.

Regjeringen har støtte fra 62 av 165 mandater, og er avhengig av Frp (26) eller Ap (43) i tillegg.

Valget i 2001 er det siste med 157 faste plasser pluss 8 utjevningsmandater. Fra 2005 innføres et nytt system: 150 plasser velges på «gamlemåten», mens de siste 19 plassene er utjevningsmandater.

Det nye i 2005 er at de 19 utjevningsmandatene skal tilhøre hvert sitt fylke, slik at fylkene igjen har et fast antall plasser på tinget.

I dette tilfellet hadde det ikke hatt så mye å si for sluttresultatet. Regjeringspartiene ville fått 64 av 169 plasser, og kunne oppnådd flertall på samme måte som nå.

Stortinget 2001–2005. «Kp» er Kystpartiet, altså Steinar Bastesen.

Slik kunne det gått

2001 er det dårligste valget for Arbeiderpartiet etter krigen. Med mandatfordelingen som gjaldt i 2001 ville de likevel vært hårfine vinnere av et amerikansk «vinneren tar alt»-valg.

Men med mandatfordelingen som ble innført fire år senere, ville Høyre pluss Kristelig Folkeparti vært større enn dem, fordi Høyre vant mange folkerike fylker som ble bedre representert fra 2005.

