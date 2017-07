Stortingsvalget 1997: Her lurer alle på om Jagland går av

Stortingsvalget 1997 ble preget av statsminister Thorbjørn Jaglands uortodokse kabinettspørsmål til velgerne.

Jagland erklærer i løpet av valgkampen at han ville gå av hvis Arbeiderpartiet får lavere oppslutning enn forrige gang – altså 36,9 prosent.

Mente Jagland det som et ultimatum? Senere statsminister Jens Stoltenberg (A) tror ikke det.

«Jeg tror ikke Thorbjørn hadde planlagt at utspillet skulle komme ut som det gjorde. Han kunne være litt upresis, og på pressekonferansen viklet han seg inn i et resonnement som det var vanskelig å komme ut av», skriver Stoltenberg i sin selvbiografi.

Arbeiderpartiet ender på 35,0 prosent – egentlig et godt resultat, men Jagland holder ord og bekrefter på valgnatten at han går av.

Thorbjørn Jagland har via sin ektefelle Hanne Grotjord takket høflig nei til å kommentere Stoltenbergs tolkning.

– Burde blitt



– I ettertid er det lett å si at Jagland burde ha blitt sittende. Det ville antakelig ha gått relativt bra. Slik det gikk nå, ble det en svært krevende periode for Arbeiderpartiet, sier historiker og SV-politiker Hans Olav Lahlum.

– Men det skal tilføyes at det i denne tiden var en voksende frustrasjon i partiet, ikke bare hos Jagland, over å sitte i mindretallsregjeringer som stadig måtte plusse på andre partiers hjertesaker for å få et statsbudsjett igjennom. Det ødelegger helheten for en regjering, tilføyer Lahlum.

I Nordland kommer Steinar Bastesen inn for listen Tverrpolitisk Folkevalgte, men stifter Kystpartiet i løpet av stortingsperioden. Antall plasser for Nordland er senere redusert fra 12 til 9, og i dag ville Bastesen ikke ha kommet inn.

Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti gjør kanonvalg, og får 25 mandater hver. For Høyre er valget ditto stusslig, og på Stortinget blir de fjerde største parti med 23 mandater (selv om de har flere stemmer enn KrF).

Når Jagland melder pass, er bordet ryddet for historiens andre sentrumsregjering. Også denne gangen skjer det etter at en Ap-regjering går av på eget initiativ.

Kameler?



Kjell Magne Bondeviks sentrumsregjering består av KrF, Sp og V. De har et historisk svakt grunnlag i Stortinget, bare 42 av 165 representanter. Men de holder det gående med samarbeid til høyre og venstre i to og et halvt år – lengre enn de fleste hadde trodd.

Regjeringen «viste en enestående evne til å sluke kameler og trives med det», skriver Jens Stoltenberg.

9. mars 2000 har sentrumsregjeringen fått nok, og går av etter at Stortinget vedtar å bygge et gasskraftverk de er imot. Arbeiderpartiet overtar igjen med en mindretallsregjering, nå under ledelse av partiets nye stjerne Jens Stoltenberg.

– Vi slukte ikke flere kameler enn Stoltenbergs egen regjering gjorde. Tvert om: Vi gjorde det klart at vi ikke ville godta bygging av forurensende gasskraftverk. Dette var et stort feilgrep av Stoltenberg. Han tapte neste valg så det suste, kommenterer Kjell Magne Bondevik.

Slik gikk det



Stortinget 1997–2001. «TF» står for Tverrpolitisk Folkevalgte, altså Steinar Bastesen.

Slik kunne det gått

Hvis vi ikke hadde hatt sperregrense på utjevningsmandatene, ville vi fått enda to partier på Stortinget: RV og Pensjonistpartiet.

Hvis hele landet var én valgkrets der alle stemmer tellet like mye – stadig uten sperregrense –, ville styrkeforholdet mellom Høyre og Kristelig Folkeparti ha blitt «riktig».

