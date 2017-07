Stortingsvalget 1993: Da Gro fikk 36,9 prosent

I dag er stortingsvalget i 1993 mest kjent for at Arbeiderpartiet fikk 36,9 prosent av stemmene.

Et øyeblikk lurte vi riktignok på om hele 36,9-historien måtte skrives om, for stemmetallene hos Statistisk Sentralbyrå tilsvarte vitterlig 37,0 prosent.

Men på VGs forespørsel gravde SSB dypt i papirene sine og oppdaget en feil, så stemmetallet for Arbeiderpartiet er nå for all fremtid rettet så det stemmer med historien om 36,9 prosent.

De 36,9 prosentene kan du lese mer om i neste sak, om valget 1997.

Sp nest størst



Valget i 1993 er først og fremst et kanonvalg for Senterpartiet: Med 16,7 prosent av stemmene blir de nest største parti på Stortinget.

I antall stemmer er de egentlig tredje størst, bak Høyre, men skjevhetene i valgsystemet gjør at Senterpartiet får bedre uttelling for stemmene sine.

Høyre og Fremskrittspartiet går kraftig tilbake. Det er fremdeles et solid flertall til de borgerlige partiene som tidligere støttet Willochs og Syses regjeringer, men EU-saken gjør at det er uaktuelt med et samarbeid mellom dem.

Derfor blir Gro Harlem Brundtlands regjering trygt sittende. Arbeiderpartiet kan også glede seg over å være største parti i samtlige fylker.

Rød Valgallianse får for første gang inn én representant på Stortinget.

Igjen må vi grave et stykke i verktøykassen for å finne valgordning som gir et vesentlig annet resultat. Men D’Hondts metode, valgsystemet som ga Einar Gerhardsen stortingsflertall i 1945 og 1949, ville gitt helrødt stortingsflertall i 1993 fordi den premierer Ap som største parti.

Norge stemmer nei til EU 28. november 1994. Men i motsetning til Bratteli i 1972 har Brundtland denne gangen sagt tydelig fra på forhånd at regjeringen akter å bli sittende uansett utfall.

23. oktober 1996 trekker Gro Harlem Brundtland seg som statsminister. Thorbjørn Jagland overtar, og sitter trygt resten av stortingsperioden.

Slik gikk det

Stortinget 1993–1997. Senterpartiet får færre stemmer enn Høyre, men flere representanter.

Se detaljene her!

Slik kunne det gått

Hvis hele landet var én valgkrets der alle stemmer tellet like mye, ville skjevheten mellom Høyre og Senterpartiet blitt rettet opp. (I eksempelet har vi satt en sperregrense på 4 prosent.)

Se detaljene her!

Hvis vi bytter ut dagens valgsystem med det systemet som ble brukt frem til 1949, får Arbeiderpartiet som største parti langt bedre uttelling. Det gir rødt flertall uten hjelp av Sp.

Se detaljene her!

Dette skjedde også 1993–1997